Германия передала Украине 20 пусковых установок для APWKS, разведывательные дроны и пикапы

Германия обновила список помощи, переданной Украине. В частности, наше государство получило 20 пусковых установок для APWKS, а также 63 пикапа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства.

За неделю Украина получила от Германии:

20 пусковых установок на пикапах для систем APWKS;

2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины;

1 тягач танков Oshkosh M1070;

7 гусеничных дистанционно управляемых машин пехоты;

63 пикапа;

21 генератор;

17 грузовиков 8х8;

32 мобильные системы отопления;

8 разведывательных беспилотников;

30 систем обнаружения дронов;

27 датчиков для борьбы с беспилотниками;

1 машину скорой помощи;

7 патрульных машин;

12 большегрузных прицепов;

36 400 хлопковых одеял.

К тому же Германия готовится передать Украине еще 92 разведывательных беспилотников.

Напомним, в немецком правительстве объяснили, от чего зависит поставка оружия Украине.

Тем временем посол Украины в Германии Алексей Макеев уверен, что Украина получит от Германии танки.

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