Легкие танки от США. Главное о боевых машинах Bradley и получит ли их Украина

Украина может получить американские боевые машины пехоты M2 Bradley, которые еще называют легкими танками. Ожидается, что они повысят возможности Вооруженных сил в будущих контрнаступательных операциях.

Поставки Bradley еще обсуждаются

Перед Новым годом издание Bloomberg сообщило, что в США рассматривают возможность передачи боевых машин Bradley в рамках одного из следующих пакетов военной поддержки. Однако окончательное решение еще не принято. Как и неизвестно, когда их могли бы передать украинской амии.

Представитель Белого дома на условиях анонимности рассказал, что США постоянно ведут переговоры с Украиной о поставках оружия, но на данный момент анонсировать пока нечего.

Аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан полагает, что поставки Bradley значительно повысят боевые возможности сухопутных войск, поскольку, по сути, являются, легкими танками. В отличие от ранее переданных бронемашин M113, Bradley вооружены мощными 25-мм пушками и противотанковыми ракетами TOW. При этом несмотря на необходимость модернизации, запасы не являются проблемой для США.

По мнению отставного генерала Дэвида Перкинса, который командовал танковой бригадой во время вторжения США в Ирак, американские боевые машины лучше украинских. И обеспечат преимущество в столкновениях с российскими БМП и танками Т-72.

Фото: боевые машины Bradley могут усилить наступательный потенциал ВСУ (GettyImages)

Отметим, с учетом того, что украинские экипажи должны еще пройти обучение, Bradley появятся на вооружении ВСУ только через несколько месяцев. Глава военной разведки Кирилл Буданов рассчитывает на поставки в ближайшее время.

"Мы их ждем. Очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений", - заявил он в интервью ABC News.

Он также отметил, что весной 2023 года Украина планирует серьезное наступление, и боевые действия в марте будут "очень жаркими". Согласно его прогнозам, это положит начало окончательному поражению Российской Федерации на всех украинских территориях - от Крыма до Донбасса.

Что известно о M2 Bradley

Это основная боевая машина пехоты армии США. Она поступила на вооружение в 1981 году, получив название в честь американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.

M2 Bradley предназначена для транспортировки пехоты, ведения боя и огневой поддержки. Активно применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке.

Она имеет традиционную для БМП схему: моторно-трансмиссионное отделение располагается впереди, а экипаж и десант - в кормовой части. Машину обслуживает экипаж из трех человек, еще до 7 человек десанта она способна перевозить.

Основные характеристики:

Вооружение - 25-мм пушка "Бушмастер"; спаренный 7,62 пулемет M240C, пусковая установка ПТРК TOW

Режимы ведения огня - одиночные выстрелы, очередями с темпом стрельбы 100 или 200 выстрелов минуту

Максимальная скорострельность - 500 выстрелов в минуту

Стандартный боекомплект - 900 выстрелов (в том числе осколочно-фугасные и бронебойные снаряды)

Максимальная скорость - 66 км/ч по шоссе, 40 км/ч по бездорожью, 7,2 км/ч на плаву

Запас хода - 483 километра (шоссе)

Эффективная дальность огня автоматической пушки M242 Bushmaster составляет 2 километра, максимальная дальность поражения с ракетами TOW - до 3,7 км.

Фото: характеристики M2 Bradley (инфографика armyinform.com.ua)

За время существования Bradley проходила многочисленные модернизации. В частности, модификации M2A2 ODS, M2A3 и M2A4 получили усиление брони с защитой от огня из 30-мм орудий. Последняя версия поступила в армию США только весной 2022 года и имеет современные автоматизированную систему управления, тактическую навигацию, управление огнем с автосопровождением целей и повышенную подвижность.

По данным из открытых источников, всего было выпущено более 9,7 тысяч единиц Bradley во всех вариантах. На вооружении США находятся около 4 тысяч, еще 2,8 тысяч - на хранении. Стоимость одной единицы составляет около 3 млн долларов. На сегодня данные БМП эксплуатируются также в Ливане, Греции, Хорватии и Саудовской Аравии.

Главные преимущества

Как пишет профильное издание Defense Express, у Bradley есть ряд определяющих преимуществ перед другими боевыми машинами, которые могли бы получить ВСУ.

Первое следует из того, сколько БМП хранятся на американских складах. Ни один другой союзник Украины не имеет такого количества на хранении. В этом случае даже 25% запасов полностью перекроют потребность украинской армии. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный называл цифру в 700 единиц БМП.

Фото: большие запасы Bradley в США могут стать одним из преимуществ (GettyImages)

Второе - украинские военные уже частично знакомы с Bradley. В частности, на ее шасси базируется реактивная система M270, которая активно применяется Вооруженными силами Украины. Кроме того, наши бойцы имеют опыт использования ПТРК TOW.

Третье - передача Bradley никак не усилит эскалацию. Примечательно, что еще с сентября 2022 года Министерство обороны России отчитывается об уничтожении этих БМП, хотя их еще нет в Украине.

В отчете от 4 сентября Минобороны РФ указало, что украинские военные потеряли якобы 4 БМП Bradley. Украинская сторона назвало это ложью на опережение, поскольку решение о поставах такой западной техники еще не принято.

Исходя из того, что Bradley разрабатывалась с учетом особенностей советских машин, БМП-1 и БМП-2 не могут составить ей конкуренцию в плане защищенности. А выпущенные из 25-мм пушки снаряды способны обладают намного большей огневой мощью. Кроме того, в последних модификациях США пожертвовали возможностью передвигаться по воде ради усиления брони.

С этой точки зрения, за счет улучшенных орудий "потягаться на равных" с американскими машинами, вероятно, смогут БМП-3, но это предстоит выяснить на поле боя.

Отметим, потенциальные поставки Bradley со стороны могут показаться очередным этапом перед полноценным ленд-лизом. Данные машины могут стать первой ласточкой, за которой последуют другие образцы западных вооружений. Например, о нежелании быть первыми в поставках наступательных вооружений неоднократно говорили в Германии. Вполне вероятно, что после Bradley украинская армия может получить немецкие Marder, а через некоторое время - танки Leopard 2.