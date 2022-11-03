В Госдепе США рассказали о потенциале "финансового Рамштайна" для Украины

Финансовый "Рамштайн" может касаться прямой бюджетной помощи и поддержки Украины в краткосрочной перспективе. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид в интервью РБК-Украина заявила, что эта модель является хорошим инструментом.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Помощник госсекретаря США Карен Донфрид: У Путина есть власть прекратить войну сегодня ".

"Я думаю, это так интересно, что люди указывают на "Рамштайн" как на модель. И просто напомню, что мы создали эту Контактную группу по обороне Украины, которую неофициально называют "Рамштайном", и это оказалось таким мощным инструментом для координации вооружений, идущих в Украину", - сказала она.

По ее словам, Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в координации стран по всему миру. Сегодня около 50 стран, которые оказывают такую помощь Украине.

Донфрид отметила, что многие указывают на "Рамштайн" как на модель с экономической точки зрения и с энергетической стороны. И

"Нам нужен такое координирующий механизм. И поэтому финансовый "Рамштайн", я думаю, касается всего, от прямой бюджетной помощи до того, что вам нужно в краткосрочной перспективе. Но также, может ли это быть моделью для долгосрочных усилий по восстановлению?", - сообщила она.