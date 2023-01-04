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В ОП рассказали, чего следует ожидать от очередной встречи в формате "Рамштайн"

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Среда 04 января 2023 05:46
В ОП рассказали, чего следует ожидать от очередной встречи в формате "Рамштайн" Фото: Встреча в формате "Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На очередной встрече в формате "Рамштайн" следует ожидать максимального усиления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замглавы Офиса президента Андрея Сибиги.

Чиновник отметил, что телефонные разговоры Владимира Зеленского с премьер-министрами Канады, Норвегии, Великобритании и Нидерландов 3 января принесут "плюсы".

По словам Сибиги, точно будут сильные новости и решения союзников для усиления наших оборонных потребностей с целью адекватного реагирования на риски эскалации на фронте и потенциальные вызовы.

"Следует рассчитывать и на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем "Рамштайне", - добавил замглавы ОП.

Напомним, по результатам встречи координационной группы "Рамштайн-7" Украина получила системы ПВО.

Кстати, восьмое заседание в формате Рамштайн состоится в январе, присоединятся несколько новых стран.

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