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Зеленский о французских танках: четкий сигнал перед "Рамштайном"

Новина українською →
Киев, Среда 04 января 2023 23:02
Зеленский о французских танках: четкий сигнал перед "Рамштайном" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна передаст Украине танки. Такое заявление является четким сигналом перед "Рамштайном".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Сегодня есть новые и мощные результаты от нашего дипломатического марафона. Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень, и я благодарю президента Макрона за это лидерство. Получим больше бронетехники, и в частности - колесные танки французского производства", - заявил он.

Президент подчеркнул, что очень восстановить безопасность для всех украинцев и спокойствие - для всех европейцев.

"Это то, что дает четкий сигнал всем другим нашим партнерам: нет сейчас ни одной рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и спокойствие - для всех европейцев. Именно перед новым "Рамштайном" такой сигнал является чрезвычайно актуальным", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее французские СМИ сообщили, что Макрон пообещал Зеленскому передать легкие боевые танки.

Кроме того, сегодня Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который подтвердил, что Франция передаст Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion.

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