Зеленский о французских танках: четкий сигнал перед "Рамштайном"
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна передаст Украине танки. Такое заявление является четким сигналом перед "Рамштайном".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.
"Сегодня есть новые и мощные результаты от нашего дипломатического марафона. Франция выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень, и я благодарю президента Макрона за это лидерство. Получим больше бронетехники, и в частности - колесные танки французского производства", - заявил он.
Президент подчеркнул, что очень восстановить безопасность для всех украинцев и спокойствие - для всех европейцев.
"Это то, что дает четкий сигнал всем другим нашим партнерам: нет сейчас ни одной рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и спокойствие - для всех европейцев. Именно перед новым "Рамштайном" такой сигнал является чрезвычайно актуальным", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее французские СМИ сообщили, что Макрон пообещал Зеленскому передать легкие боевые танки.
Кроме того, сегодня Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который подтвердил, что Франция передаст Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion.
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