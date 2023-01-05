Оружие победы. Что известно о французских БТР Bastion, которые получит Украина
Франция готовит поставки бронетранспортеров ACMAT Bastion для Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация была подтверждена накануне.
РБК-Украина приводит главные факты об этих БТР.
Франция подтвердила поставки
Новости о будущих поставках сообщил президент Украины Владимир Зеленский. После разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном вчера он отметил, что украинская армия получит не только легкие танки AMX-10RC.
"Провел длительный и детальный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном о текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении. Согласовали дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных возможностей", - написал он в Twitter.
Подробнее о том, что собой представляют AMX-10RC, читайте в материале "Украина получит французские легкие танки. Что о них известно".
Что касается количества "Бастионов", то еще в октябре 2022 года французские СМИ писали о поставках 20 единиц ACMAT Bastion. Причем это будут новейшие машины, изготовленных по контракту компании Arquus с Министерством обороны Франции.
Что известно о Bastion
Это многоцелевой бронетранспортер, который классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник. Изначально создавался для французского спецназа в Африке, а также для экспорта на Ближний Восток и Северную Америку. Этим обусловлен главный конструктивный нюанс - возможность работать при температуре от -25 до +55 градусов.
Фото: "Бастионы" способны развивать скорость до 110 км/ч (bastion arquus-defense com)
Основные характеристики:
- колесная база 4х4
- броня Stanag 459 с защитой от боеприпасов калибра 7,62 мм, осколков мин и артиллерийских боеприпасов
- масса - 12 тонн
- вмещает от 8 до 10 пассажиров и 2 члена экипажа
- главное вооружение - 12,7 или 7,62 мм пулемет с возможностью дистанционного управления
- максимальная скорость - 110 км/ч.
Может использоваться в качестве транспортировочной техники, для медицинской эвакуации, обустройства командного пункта или ремонтной базы. На сегодня есть несколько модификаций. Пока не известно, какую именно получат Вооруженные силы Украины.
Bastion APC - это базовая версия, рассчитанная на перевозку группы из 5 военных. Возможна установка на крыше выносной турели с 12,7-мм пулеметом. Также есть возможность установить три 40-мм гранатомета типа HK GMG или 3 пулемета калибра 7,62 типа MG3.
Bastion PATSAS - версия для сил специального назначения со сниженной до 10 тонн массой.
Bastion HM (High Mobility) - бронетранспортер с увеличенной до 340 лошадиных сил мощностью двигателя и независимой подвеской для повышенной мобильности. Такими же характеристиками обладает версия Bastion Fortress.
Bastion APC Extreme Mobility- машина, которая вмещает до 8 бойцов. Оснащена дизельным двигателем мощностью 320 л. с. и имеет два 150-литровых топливных бака.
Боевое применение
В 2013 году несколько Bastion PATSAS применялись силами быстрого реагирования Чада для вторжения в Мали во время туарегского восстания. В том же году армия Буркина-Фасо развернула свои "Бастионы" в рамках миротворческой операции на севере Мали.
Фото: "Бастионы" применялись в миротворческих операциях в Африке (bastion wikimedia org)
В 2015 году военные Чада применяли их во время операций против террористов "Боко Харам" на Севере Камеруна и Нигерии. А Саудовская Аравия задействовала несколько единиц для вторжения в Йемен.
На вооружении разных стран
По состоянию на сегодня список стран-операторов Bastion выглядит следующим образом:
- Бенин - 2 Bastion APC
- Буркина-Фасо - более 20 единиц разных модификаций
- Габон - 5 Bastion APC
- Камерун - 15 Bastion APC
- Кения - 12 Bastion APC
- Кот-д'Ивуар - 9 Bastion APC
- Мавритания - 7 Bastion APC
- Мали - 27 Bastion APC
- Нигер - несколько Bastion PATSAS и 13 Bastion APC
- Саудовская Аравия - несколько Bastion PATSAS
- Сенегал - 7 Bastion APC и 2 Bastion PATSAS
- Сомали - 13 Bastion APC
- Того - 29 Bastion PATSAS
- Тунис - 4 Bastion APC
- Уганда - 19 Bastion APC
- Чад - 22 Bastion PATSAS и 4 Bastion APC
- Швеция - несколько Bastion ТМ
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