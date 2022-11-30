Энергетический "Рамштайн". США формируют новую группу помощи для Украины

Дипломаты США работают над организацией рабочей группы для координации поставок Украине генераторов, трансформаторов и другого оборудования, необходимого для срочного восстановления энергосети после российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

По данным издания, переговоры об этом начались во время саммита "Большой семерки" в Мюнстере в начале ноября.

Пока что в них принимают страны "семерки" и их "ближайшие партнеры"; следующее заседание рабочей группы должно пройти в начале декабря в Париже.

Образцом для этого начинания служит контактная группа по обороне Украины, организованная США в начале апреля.

В ней сейчас уже участвует более 50 стран и организаций; группа собирается ежемесячно в так называемом формате "Рамштайн". Название заимствовано у военной базы в Германии, где прошла первая встреча. Союзники обсуждают текущие потребности Украины в вооружениях и военной технике.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки выделят 53 млн долларов на закупку оборудования, которое необходимо для восстановления энергосистемы Украины после российских атак.

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