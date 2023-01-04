Украина получит французские легкие танки AMX-10RC. Что о них известно

Вооруженные силы Украины получат французские тяжелые бронеавтомобили AMX-10RC, которые называют легкими танками. Ожидается, что и они смогут усилить боевой потенциал украинской армии.

Что известно

Поставки AMX-10RC - это личное обещание президента Франции Эммануэля Макрона украинскому коллеге Владимиру Зеленского. Елисейский дворец распространил информацию об этом после сегодняшнего телефонного разговора.

"Это первая поставка бронетехники западного образца для поддержки украинской армии", - отметил представитель администрации Макрона.

На данный момент неизвестны объемы и сроки поставок. Но стороны продолжат переговоры о передаче других типов бронированной техники для ВСУ.

По всей видимости, передача AMX-10RC стала возможной в связи со снятием их с вооружения французской армии. Например, несколько месяцев назад в Иностранном легионе отчитались о полной замене их на EBRC Jaguar.

Что касается наличия, то на вооружении Франции почти 250 единиц. Поставки адекватного количества могли бы закрыть значительную часть потребности Вооруженных сил Украины в 700 бронемашин, которую недавно озвучил главнокомандующий Валерий Залужный.

На что способны AMX-10RC

Это почти 17-тонная разведывательная машина высокой мобильности. Как пишет профильное издание Defense Express, французские бронеавтомобили могут быть интересны украинской армии, поскольку вооружение позволяет классифицировать их как колесные танки. В частности, речь идет о 105-мм пушке.

Фото: орудие на AMX-10RC способно пробить броню российских БМП (GettyImages)

Установленное на AMX-10RC орудие не унифицировано с другими 105-мм снарядами НАТО и использует свои боеприпасы. И в целом легкий танк имеет ряд компромиссов.

Например, у подкалиберного снаряда довольно ограниченные возможности - 150 мм под углом наклона 60 градусов на расстоянии 1,2 км. Этого недостаточно для противодействия танкам противника, но вполне хватит для уничтожения российских БМП или БТРов.

Кроме того, AMX-10RC способен вести огонь 105-мм осколочно-фугасными боеприпасами для эффективной поддержки на поле боя. Но не защищен от адекватных угроз и уязвим для 30-мм пушек.

Главные характеристики:

колесная база 6х6;

гидропневматическая подвеска позволяет менять клиренс в диапазоне 21-60 см;

рулевое управление с бортовым поворотом как у танка;

дизельный двигатель на 280 лошадиных сил;

максимальная скорость - до 80 км/ч по дороге и до 7,2 км/ч по воде;

запас хода - 800 километров;

броня из сварного алюминия с защитой от оружия среднего калибра;

четыре дымовых гранатомета в задней части башни;

основное вооружение - 105-мм пушка средней дальности. Способна вести огонь осколочно-фугасными, противотанковыми, бронебойными подкалиберными и дымовыми боеприпасами;

вспомогательное вооружение - 7,62-мм спаренный пулемет. Некоторые образцы имеют дополнительный пулемет;

экипаж - 4 человека.

Бронебойный подкалиберный снаряд способен пробить броню советской БМП на расстоянии до 2 000 метров. Всего в боекомплекте 38 снарядов, из них 12 в башне.

Боевое применение

AMX-10 RC принимали участие в операции "Буря в пустыне" против армии Ирака. Но перед боями была усилена броня, добавлена система ложных целей для ПТРК и тепловизионная камера.

Французская 6-я бронетанковая дивизия имела 96 единиц AMX-10 RC, которые прикрывали силы вторжения с фланга и защищали коалицию от контратаки противника. В ходе операции "Даге" она разбила 45-ю пехотную дивизию Ирака, захватила аэродром Ас-Сальман, уничтожила около 20 танков и взяла в плен 3 000 иракцев. При этом французы не потеряли ни одной бронемашины AMX-10 RC.

На вооружении других стран

Помимо французской армии, различные модификации этих легких танков есть в следующих странах