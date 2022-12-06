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Резников рассказал, когда ждать "Рамштайн-8"

Новина українською →
Украина, Вторник 06 декабря 2022 09:59
Резников рассказал, когда ждать "Рамштайн-8" Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Очередное заседание контактной группы по вопросам безопасности и обороны Украины в формате "Рамштайн", скорее всего, состоится в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"Я думаю, что оно, скорее всего, состоится в январе. Потому что сейчас декабрь уже продолжается, плюс все же у нас с вами происходит война, и мы это знаем и живем в этом состоянии. Но при всем уважении к нам и любви, они живут в режиме более мирного времени и у них скоро будут Christmas-праздники, новогодние ощущения, будут где-то переезжать, перемещаться, поэтому реалистично и логистически, что "Рамштайн" состоится в январе, но это не заберет никаких коммуникаций на двусторонней основе, которые ежедневно у меня происходят с министрами обороны разных стран", - сказал он.

Напомним, Украина по результатам встречи координационной группы "Рамштайн-7" получила системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию, снаряды, а также зимнее обмундирование. Заседание прошло 16 ноября.

Чем закончилось заседание шестого "Рамштайна" - читайте в материале РБК-Украина.

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Алексей Резников
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