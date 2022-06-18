У школах Миколаєва заборонили російську мову
Виконком Миколаївської міськради затвердив заборону використання російської мови у школах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена виконкому Катерину Стоколяс.
Наголошується, що рішення виконкому поширюється на установи загальної середньої освіти Миколаєва, що належать до комунальної форми власності.
Згідно з прийнятим документом, з початку нового навчального року буде заборонено:
- функціонування 1-4 класів з російською мовою навчання;
- вивчення російської мови як предмета, курсу, факультативу у 1-11 класах установ загальної середньої освіти Миколаєва, що належать до комунальної форми власності;
- оформлення освітнього середовища російською мовою в установах загальної середньої освіти Миколаєва, що належать до комунальної форми власності.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у школах Житомира вже цього року не будуть набирати дітей до класів з вивчення російської мови.
Також ми писали, що у Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською мовою. Також визначили місця, у яких дозволено виступати.
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