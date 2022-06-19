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Рада заборонила російську музику та ввезення книг з Росії

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Неділя 19 червня 2022 14:41
Рада заборонила російську музику та ввезення книг з Росії Фото: Рада заборонила російську музику та ввезення книг з Росії (facebook.com/streetmusicday)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна рада підтримала законопроєкт щодо заборони російської музики в громадських місцях та медіа. Також заборонила імпорт й розповсюдження книг з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі підтримали 303 народних депутати.

"Також Парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції (#7459) з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі", - пише Железняк.

Заборону імпорту російської літератури підтримали 306 народних депутатів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Верховна рада одноголосно підтримала звернення до країн Євросоюзу щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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