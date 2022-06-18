ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракетні удари по Кременчуку: ворог обстріляв НПЗ та інші об'єкти інфраструктури

Новость на русском →
Київ, Субота 18 червня 2022 05:33
Ракетні удари по Кременчуку: ворог обстріляв НПЗ та інші об'єкти інфраструктури Фото: Кременчуцький НПЗ (adm-pl.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Рано вранці російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. За попередніми даними, від шести до восьми російських ракет потрапили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВД Дмитра Луніна.

За словами Дмитра Луніна, подробиці про пошкоджені об'єкти будуть названі пізніше. Про постраждалих в результаті ракетного удару не повідомляється.

Ракетні удари по Кременчуку: ворог обстріляв НПЗ та інші об'єкти інфраструктури

Нагадаємо, раніше росіяни вже завдавали ударів ракетами по Кременчуцькому НПЗ. Також повідомлялося про вибухи в Полтавському районі.

11 травня ракетного удару з ворожого літака зазнав Полтавський район. Обстріл підтвердив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кременчук Полтавская область НПЗ ракетный удар Вторгнення Росії до України
NEWS
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска