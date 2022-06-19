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Під Дніпром вибухнув резервуар з паливом після ракетного удару: є загиблий

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Дніпропетровська область, Неділя 19 червня 2022 10:00
Під Дніпром вибухнув резервуар з паливом після ракетного удару: є загиблий Фото: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

У Новомосковському районі Дніпропетровської області на місці ракетної атаки вибухнув резервуар з паливом. Загинув рятувальник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені", - написав Резніченко.

Загалом, за його словами, постраждали 13 людей.

Ракетний удар по Дніпропетровській області

Нагадаємо, що у суботу, 18 червня, увечері російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області. Ворог атакував нафтобазу. Так, спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, яких відвезли до лікарні, тепер же їх кількість зросла до 13.

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Дніпропетровська область ракетный удар Пожежа
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