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Кривий Ріг піддався ракетній атаці. Є постраждалі та руйнування

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Кривий Ріг, Субота 18 червня 2022 13:20
Кривий Ріг піддався ракетній атаці. Є постраждалі та руйнування Фото: Кривий Ріг піддався ракетній атаці (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вдарили ракетами по Інгулецькому району Кривого Рогу. Попередньо, є постраждалі та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

"У Кривому Розі прильоти ракет в Інгулецькому районі За попередньою інформацією, є руйнування та постраждалі. Більш детальну інформацію буде повідомлено додатково. Прохання нічого не викладати у соцмережі", - написав Вілкул.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко також прокоментував ситуацію, повідомивши про 2 поранених.

"У нас "приліт" у Кривому Розі. Є руйнування. Попередньо, двоє людей постраждали. На місці працюють рятувальники", - інформує Резніченко.

Нагадаємо, сьогодні росіяни запустили шість ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Та вдарили ще двома по ТЕЦ.

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