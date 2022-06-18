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Вибух у Херсоні: поранено одного з ключових колаборантів

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Херсон, Субота 18 червня 2022 14:38
Вибух у Херсоні: поранено одного з ключових колаборантів Фото: під час вибуху в Херсоні поранено колаборанта Євгена Соболєва (t.me/suspilnekherson)
Автор: Наталія Гурковська

Під час сьогоднішнього вибуху в Херсоні поранено начальника 90-ї виправної колонії Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів. Він поранений в обидві ноги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра МВС Антона Геращенка.

"Наразі його госпіталізовано з пораненнями обох ніг. За попередніми даними, вибуховий пристрій був закріплений на дереві і управлявся дистанційно", - цитує Геращенко повідомлення одного з російських пропагандистів.

Додамо, що Соболєву ще в травні оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. За державну зраду в умовах воєнного стану начальнику колонії загрожує позбавлення волі на 15 років або довічно.

Як повідомлялося, нещодавно в Чорнобаївці (Херсонська область), яка знаходиться під тимчасовою окупацією російських військ, стався вибух у районі місцевого ринку. Є загиблі та постраждалі.

Нагадаємо, раніше українська сторона повідомила про вибух у під'їзді житлового будинку на вулиці Курчатова в Енергодарі. У момент інциденту там знаходився самопроголошений "мер" Андрій Шевчик, якого з пораненнями відвезли в лікарню. Поранення отримали і два його охоронця.

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