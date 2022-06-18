Вибух у Херсоні: поранено одного з ключових колаборантів

Фото: під час вибуху в Херсоні поранено колаборанта Євгена Соболєва (t.me/suspilnekherson)

Під час сьогоднішнього вибуху в Херсоні поранено начальника 90-ї виправної колонії Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів. Він поранений в обидві ноги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра МВС Антона Геращенка.

"Наразі його госпіталізовано з пораненнями обох ніг. За попередніми даними, вибуховий пристрій був закріплений на дереві і управлявся дистанційно", - цитує Геращенко повідомлення одного з російських пропагандистів. Додамо, що Соболєву ще в травні оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. За державну зраду в умовах воєнного стану начальнику колонії загрожує позбавлення волі на 15 років або довічно.