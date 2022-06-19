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Трійка вертольотів ЗСУ завдала удару по зім'яттю ворога під Херсоном, - ОК "Південь"

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Київ, Неділя 19 червня 2022 03:18
Трійка вертольотів ЗСУ завдала удару по зім'яттю ворога під Херсоном, - ОК "Південь" Трійка вертольотів ЗСУ завдала удару по зім'яттю ворога під Херсоном (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Трійка вертольотів ЗСУ завдали авіаулар по скупченню ворога в Херсонському районі. На рахунку штурмової авіації удари по скупченню живої ворожої сили і техніки в районі Давидова Броду і Снігурівки, винищувач вразив склад з боєприпасами в Білозерській громаді Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Ракетно-артилерійські підрозділи та авіація ЗСУ в рамках виконання вогневих завдань за день здійснили чотири повітряні атаки. Загальні втрати противника за минулу добу на південному напрямку підтверджені в кількості 28 солдатів і офіцерів, одного танка Т-62, радіолокаційної станції, паливозаправника та іншої автомобільної техніки.

Раніше повідомлялося, що за останні три дні на окупованому Донбасі були ліквідовані не менше 7 об'єктів з боєприпасами. Тільки знищений днями склад в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тисячі тонн боєприпасів.

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