Ракетный удар по Кривому Рогу и танки Leopard 1 от Дании: новости за 8 сентября

Война России против Украины: последние новости

Удар по зданию полиции и десятки пострадавших: последствия ракетной атаки по Кривому Рогу

Российский обстрел Кривого Рога сегодня, 8 сентября, привел к тому, что ранения получили 72 мирных жителей города. Еще один человек погиб.

Позже стало известно, что российские оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер".

Также представители Офиса президента Украины опубликовали видео ракетного удара, который РФ сегодня нанесла по Кривому Рогу в Днепропетровской области.

Более подробно о последствиях теракта россиян можете узнать в материале РБК-Украина.

Еще больше – в дороге. Дания передала Украине первые 10 танков Leopard 1

В Украину прибыли первые подаренные Данией, Германией и Нидерландами 10 танков Leopard 1. Остальные "уже в пути".

Как пишет издание, в феврале Дания, Германия и Нидерланды объявили, что передадут Украине 100 танков немецкого производства в "ближайшие месяцы".

"Первые 10 танков уже отправлены в Украину. И еще больше уже в пути", - заявили в Вооруженных силах Дании.

Отмечается, что датские военные в Германии обучают украинских воинов пользоваться вышеупомянутыми танками.

"Я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть оборонительную битву, которую они ведут сейчас", - заявил командующий армии артиллерист Арпе Нильсен.

В Минюсте оценили, может ли Украина получить замороженные деньги российских олигархов

Украина хотела бы конфисковать замороженные активы российских олигархов, но сделать это сложно. Поэтому сначала речь идет о конфискации государственных денег России.

По состоянию на сегодня на Западе заморожено около 300-350 млрд долларов Центрального банка России. При этом общая сумма замороженных активов российских бизнесменов и олигархов, которые находятся под санкциями, составляет от 30 до 100 млрд долларов.

Заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в комментарии РБК-Украина объяснила, что Украина в первую очередь хочет получить российские суверенные активы, то есть средства Центробанка РФ. Это сделать проще, чем конфисковать активы российского бизнеса.

Главная проблема состояния заключается в том, что активы олигархов - это не только деньги, но и яхты, самолеты, недвижимость, ценные бумаги и тому подобное. Поэтому сначала это имущество нужно продать, а уже потом зачислить средства в компенсационный фонд Украины.

Китайские блоггеры побывали в оккупированном Мариуполе. МИД требует от Пекина объяснений

Китайские блоггеры, среди которых оперная певица, незаконно приехали в оккупированный россиянами Мариуполь. Украина требует от Пекина объяснений.

Что произошло

В сети появилось видео, на котором китайская оперная певица Ван-Фан на руинах разрушенного российскими оккупантами драмтеатра в Мариуполе исполняет песню "Катюша".

Весной 2022 года в результате авиационного удара российских оккупантов по драмтеатру Мариуполя погибли более 600 гражданских.

Реакция Украины

Представитель МИД Украины назвал пение китайской певицы "примером полной моральной деградации". Олег Николенко отметил, что Украина ждет от Китая объяснений.

"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город", - подчеркнул Николенко.

Зеленский: имеем информацию о том, что Путин причастен к смерти Пригожина

Российский диктатор Владимир Путин ответственен за гибель предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в авиакатастрофе.

"Путин сдулся - как человек, как политик. Он убил Пригожина - по крайней мере, такая информация у нас есть", - заявил президент.

Как отметил лидер страны, Украина восприняла ликвидацию Пригожина, как "на одного террориста меньше", в то же время моральный дух россиян упал, поскольку они привыкли прикрываться "вагнеровцами" и бросать наемников вперед на поле боя.

"Я думаю, что эта защита, которая прикрывается жизнями наемников, "вагнеровцев", - они это потеряли. Для нас это, безусловно, плюс", - пояснил Владимир Зеленский.

ЕС ввел санкции против сотрудников ФСБ и коллаборантов в Крыму

Европейский союз вчера, 8 сентября, ввел дополнительные санкции против граждан РФ. Под ограничения попали коллаборанты в Крыму.

Санкции ЕС ввел из-за того, что считает следующих лиц причастными к нарушениям прав человека.

Кто попал под санкции

Елена Викторовна Подольная - заместитель прокурора "Симферопольского районного суда" в Крыму;

Денис Владимирович Коровин - сотрудник Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

Длявер Меметович Берберов - Судья "Симферопольского районного суда" в Крыму;

Виталий Олегович Власов - Следователь Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

Виктор Викторович Крапко - Судья "Верховного суда Республики Крым";

Анастасия Ивановна Супряга - Прокурор в "Прокуратуре Крыма".

Указанные лица причастны к незаконному уголовному преследованию Владислава Есипенко. По мнению ЕС, он критиковал режим российского диктатора Владимира Путина и осуждал вторжение РФ в Украину. Его приговорили к 6 годам тюрьмы.

"Стороны решили продолжать". Генсек ООН пока не видит мирного решения войны в Украине

Мирное решение войны России против Украины, вероятно, не будет в ближайшее время, поскольку стороны конфликта решили продолжать боевые действия.

Он отметил, что в войне России против Украины чрезвычайно важны все усилия по посредничеству для урегулирования ситуации.

"Я не очень верю, что в ближайшем будущем мы получим мирное решение. Я считаю, что две стороны все же решили продолжать конфликт. И, конечно, надо отдать должное всем тем, кто с добрыми намерениями пытается сделать все возможное, чтобы эта драматическая ситуация нашла свое завершение", - заявил Гутерреш.

Британия осенью проведет саммит по продовольственной безопасности

В ноябре Великобритания проведет глобальный саммит по продовольственной безопасности, чтобы поддержать страны, переживающие последствия российской зерновой блокады в Черном море.

"Сунак скажет, что мировые лидеры должны ясно дать понять, что выход российского диктатора Владимира Путина из Черноморской зерновой инициативы усилил глобальную изоляцию России", заявили в офисе премьера Британии.

Соглашение, заключенное после вторжения России в Украину, позволило крупному производителю продовольственного зерна Украине безопасно экспортировать зерно через Черное море, но срок его действия истек в июле, что привело к росту мировых цен на продовольствие.

НАБУ временно арестовало активы Коломойского

Активы бывшего конечного владельца бенефициарного ПриватБанка Игоря Коломойского хотят арестовать.

"По согласованию руководителя САП постановлением директора НАБУ для обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве наложен арест на активы бывшего бенефициарного владельца ПАО КБ ПриватБанк, подозреваемого в завладении более 9,2 млрд гривен средств ПриватБанка", - говорится в сообщении.

На основании постановления директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно. Правоохранители воспользовались ч. 9 ст. 170 УПК.