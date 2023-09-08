РФ утверждает, что снаряды с обедненным ураном "вызовут рак". В Пентагоне ответили
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что снаряды с обедненным ураном якобы "вызовут вспышку онкологических заболеваний". Однако нет доказательств того, что эти боеприпасы могут спровоцировать рак.
Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.
По ее словам, подобные высказывания из Кремля ошибочны, поскольку есть медицинское опровержение этого.
"Всемирная организация здравоохранения сообщает, что не наблюдался рост заболеваемости лейкемией или другими видами рака, и это было установлено после какого-либо влияния урана. И даже МАГАТЭ однозначно заявило, что доказанной связи нет", - сказала Сингх.
Она отметила, что снаряды будут помогать поражать российские танки, а многие военные во всем мире применяют обедненный уран.
"Поэтому мы считаем, что это будут самые эффективные снаряды для противодействия российским танкам, и они помогут продолжать украинцам защищать свою территорию", - добавила представитель Пентагона.
Передача Украине снарядов с обедненным ураном
Великобритания объявила о передаче снарядов с обедненным ураном Украине 21 марта. В Соединенном Королевстве отметили, что они будут переданы вместе с эскадроном основных боевых танков Challenger 2.
В Пентагоне сначала заявили, что не будут следовать примеру Британии и передавать Украине подобное вооружение. Однако уже в июне стало известно, что Белый дом после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву, готовы предоставить Украине снаряды с обедненным ураном.
А 6 сентября Соединенные Штаты Америки официально объявили о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.
Детальнее о снарядах с обедненным ураном читайте в материале РБК-Украина "Украина получит от США "урановые снаряды": что это и почему их боятся россияне".
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