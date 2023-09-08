Ночной обстрел Сум: пострадали двое людей, их достали из-под завалов (видео)

Из-за обстрела Сум в ночь на пятницу, 8 сентября, ранения получили два человека. Их достали из-под обломков разрушенной двухэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Суммы: два человека пострадали в результате вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Так, по данным спасателей, в результате удара, нанесенного по Сумам, получил значительные разрушения жилищный сектор.

"Разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 жилищ и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади. Под обломками находились два человека", - отметили в ГСЧС.

Из-под завалов работники ГСЧС спасли 70-летнего мужчину и 65-летнюю женщину.

Обстрел Сум

Под утро пятницы, 8 сентября, в Сумах сообщили о взрыве. Позже выяснилось, что российские войска ударили ракетой по Сумам. "Прилет" был зафиксирован по частному сектору в районе Казацкого проспекта, был разрушен один из домов.

Кроме того, в ночь на 8 сентября оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Это уже третий обстрел города за последние три дня. Ранения получил один человек.

К тому же ночью Одесская область подверглась атаке беспилотников. ПВО удалось сбить 16 из 20 вражеских БПЛА.