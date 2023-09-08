ua en ru
Пт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночной обстрел Сум: пострадали двое людей, их достали из-под завалов (видео)

Сумы, Пятница 08 сентября 2023 09:32
UA EN RU
Ночной обстрел Сум: пострадали двое людей, их достали из-под завалов (видео) Фото: из-за обстрела Сум 8 сентября ранения получили двое людей (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Сум в ночь на пятницу, 8 сентября, ранения получили два человека. Их достали из-под обломков разрушенной двухэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Суммы: два человека пострадали в результате вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Так, по данным спасателей, в результате удара, нанесенного по Сумам, получил значительные разрушения жилищный сектор.

"Разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 жилищ и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади. Под обломками находились два человека", - отметили в ГСЧС.

Из-под завалов работники ГСЧС спасли 70-летнего мужчину и 65-летнюю женщину.

Обстрел Сум

Под утро пятницы, 8 сентября, в Сумах сообщили о взрыве. Позже выяснилось, что российские войска ударили ракетой по Сумам. "Прилет" был зафиксирован по частному сектору в районе Казацкого проспекта, был разрушен один из домов.

Кроме того, в ночь на 8 сентября оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Это уже третий обстрел города за последние три дня. Ранения получил один человек.

К тому же ночью Одесская область подверглась атаке беспилотников. ПВО удалось сбить 16 из 20 вражеских БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
Воинский учет женщин в Украине и запрет на выезд: ответы на главные вопросы
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит