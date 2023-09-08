У Буданова назвали цель ударов по объектам РФ и как на это реагирует в НАТО

Удары по территории РФ происходят в тех городах, отвечающих за обеспечение и изготовление ракет и беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

"Во-первых, мы работаем методически. Мы определяем наиболее критические цели, наиболее важные объекты для РФ. Это военные объекты, объекты ОПК, четко обеспечивающие изготовление ракет и беспилотников, и это объекты, обеспечивающие логистику", - заявил Скибицкий.

По его словам, на территории России целей много, и все они пронумерованы и определены по иерархии.

"Мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы уничтожить потенциал РФ. Чтобы добиться эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к прекращению военного производства", - отметил он.

Он рассказал, что в НАТО и западные партнеры понимают, что атаки по РФ происходят не просто, чтобы запустить ракету или беспилотник, а необходимы с военной точки зрения.

"Прежде всего, мы используем, в частности, "натовские" методики. Они (западные партнеры - ред.) понимают, что это не просто чтобы запустить ракету или беспилотник по территории РФ. Да, есть определенные оговорки, но с военной точки зрения есть полное понимание ситуации и тех действий, которые предпринимаем мы", - заметил он.

Взрывы в России 7 сентября

В ряде регионов России ночью 7 сентября раздавались взрывы. Так, в российском городе Ростов-на-Дону в районе штаба Южного военного округа (ЮВО) произошел взрыв, после которого начался пожар. В результате повреждены несколько легковых автомобилей, выбиты окна в трех домах. Также пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

Также сегодня ночью в Раменском городском округе Московской области РФ якобы был уничтожен неизвестный дрон. На месте происшествия в жилой многоэтажке вылетели окна, также повреждены несколько автомобилей.

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