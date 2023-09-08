Китайские блогеры побывали в оккупированном Мариуполе. МИД требует от Пекина объяснений

Китайские блогеры, среди которых оперная певица, незаконно приехали в оккупированный россиянами Мариуполь. Украина требует от Пекина объяснений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства законных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

Что произошло

В сети появилось видео, на котором китайская оперная певица Ван-Фан на развалинах разрушенного российскими оккупантами драмтеатра в Мариуполе исполняет песню "Катюша".

Весной 2022 года в результате авиационного удара российских оккупантов по драмтеатру Мариуполя погибли более 600 гражданских.

Также известно, что в Мариуполь прибыла группа китайских блогеров. Их приезд является незаконным и нарушает законодательство Украины, регулирующее пересечение государственной границы иностранцами.

Реакция Украины

Спикер МИД Украины назвал пение китайской певицы "примером полной моральной деградации". Олег Николенко отметил, что Украина ждет от Китая объяснений.

"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город", - подчеркнул Николенко.

МИД Украины также инициирует запрет на въезд в Украину для китайских "гастролеров", незаконно побывавших в Мариуполе.

Позиция Китая по поводу войны

Китайские власти официально заявляют, что занимают нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Также ранее Пекин был заподозрен в поставках оружия в Россию. Однако Китай опровергает эту информацию.

Китай также не оказывает Украине помощи, а войну называет "конфликтом". За полтора года полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский и китайский лидер Си Цзиньпин говорили только один раз.

Однако Пекин заявил о своем желании быть миротворцем и представил свой "мирный план", хотя его раскритиковали в Украине, ЕС и США.

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