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В Бердянске прогремели мощные взрывы возле "избирательного участка" россиян, - Федоров

Бердянск, Запорожская область, Пятница 08 сентября 2023 12:04
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В Бердянске прогремели мощные взрывы возле "избирательного участка" россиян, - Федоров Фото: в Бердянске прогремели мощные взрывы возле "избирательного участка" россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области ночью 8 сентября прогремели мощные взрывы на территории лицея, где россияне разместили "избирательный участок".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Оккупанты Бердянска начинают псевдовыборы громко", - написал Федоров.

По его словам, два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея, где оккупанты расположили один из "избирательных участков".

"Военная охрана не успела помочь - осталась под завалами", - добавил мэр Мелитополя.

В Бердянске прогремели мощные взрывы возле &quot;избирательного участка&quot; россиян, - ФедоровФото: в Бердянске прогремели мощные взрывы возле "избирательного участка" россиян (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября РФ проведет выборы разного уровня, в том числе и довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. В то же время они планируют провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

Таким образом, РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", отметили в британской разведке.

В ЦНС ранее отмечали, что кафиры для этого привозят из РФ "активистов", политтехнологов и наблюдателей. Недавно же стало известно, что под эти даты вызвали из отпусков всех "полицейских" регионов.

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