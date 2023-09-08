"Стороны решили продолжать". Генсек ООН пока не видит мирного решения войны в Украине

Мирного решения войны России против Украины, вероятно, не будет в ближайшее время, поскольку стороны конфликта решили продолжать боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша.

Он отметил, что в войне России против Украины чрезвычайно важны все усилия по посредничеству для урегулирования ситуации.

"Я не очень верю, что в ближайшем будущем мы получим мирное решение. Я считаю, что две стороны все же решили продолжать конфликт. И, конечно, надо отдать должное всем тем, кто с добрыми намерениями пытается сделать все возможное, чтобы эта драматическая ситуация нашла свое завершение", - заявил Гутерриш.

Переговоры РФ и Украины

Напомним, еще несколько недель назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозировал, что осенью в мире станут более популярными призывы нашей страны к переговорам с Россией.

О диалоге также периодически говорят представители страны-агрессора. Они жалуются, что это якобы Украина не хочет переговоров.

Официальные лица нашей страны неоднократно подчеркивали, что любые разговоры с россиянами возможны только после полного вывода войск РФ с территории Украины.