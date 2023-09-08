Британия осенью проведет саммит по продовольственной безопасности

В ноябре Великобритания проведет глобальный саммит по продовольственной безопасности, чтобы поддержать страны, которые переживают последствия российской зерновой блокады в Черном море.

Об этом заявил премьер-министр Британия Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Сунак скажет, что мировые лидеры должны ясно дать понять, что выход российского диктатора Владимира Путина из Черноморской зерновой инициативы усилил глобальную изоляцию России", заявили в офисе премьера Британии.

Соглашение, заключенное после вторжения России в Украину, позволило крупному производителю продовольственного зерна Украине безопасно экспортировать зерно через Черное море, но срок его действия истек в июле, что привело к росту мировых цен на продовольствие.

Кто будет присутствовать на саммите

В офисе Сунака заявили, что саммит по продовольственной безопасности состоится в Лондоне 20 ноября.

На нем будут присутствовать представители различных правительств, международных организаций и компаний для решения причин отсутствия продовольственной безопасности и недоедания.

"Зерновая сделка"

В июле Россия заявила, что выходит из зерновой сделки, которая позволяла безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы в течение года. В августе Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал к Владимиру Путину 4 сентября с целью возобновить зерновое соглашение. Переговоры окончились неудачей.

Сегодня стало известно, что самолеты Королевских ВВС защищают грузовые суда, перевозящие зерно из Украины, от атак России.