ЕС ввел санкции против сотрудников ФСБ и коллаборантов в Крыму
Европейский союз сегодня, 8 сентября, ввел дополнительные санкции против граждан РФ. Под ограничения попали коллаборанты в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный вестник ЕС.
Санкции ЕС ввел из-за того, что считает следующих лиц причастными к нарушениям прав человека.
Кто попал под санкции
- Елена Викторовна Подольная - заместитель прокурора "Симферопольского районного суда" в Крыму;
- Денис Владимирович Коровин - сотрудник Федеральной службы безопасности Российской Федерации;
- Длявер Меметович Берберов - Судья "Симферопольского районного суда" в Крыму;
- Виталий Олегович Власов - Следователь Федеральной службы безопасности Российской Федерации;
- Виктор Викторович Крапко - Судья "Верховного суда Республики Крым";
- Анастасия Ивановна Супряга - Прокурор в "Прокуратуре Крыма".
Указанные лица причастны к незаконному уголовному преследованию Владислава Есипенко. По мнению ЕС, он критиковал режим российского диктатора Владимира Путина и осуждал вторжение РФ в Украину.
Его приговорили к 6 годам тюрьмы.
Преследование в Крыму
Недавно сообщалось, что во временно оккупированном Крыму россияне усиливают "контрдиверсионные меры", направленные против нелояльного к власти РФ населения.
В конце августа российские захватчики проводили масштабные обыски в Бахчисарае и Бахчисарайском районе оккупированного Крыма. Россияне обыскивали дома крымских татар.
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