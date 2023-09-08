ЕС ввел санкции против сотрудников ФСБ и коллаборантов в Крыму

Европейский союз сегодня, 8 сентября, ввел дополнительные санкции против граждан РФ. Под ограничения попали коллаборанты в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный вестник ЕС .

Санкции ЕС ввел из-за того, что считает следующих лиц причастными к нарушениям прав человека.

Кто попал под санкции

Елена Викторовна Подольная - заместитель прокурора "Симферопольского районного суда" в Крыму;

Денис Владимирович Коровин - сотрудник Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

Длявер Меметович Берберов - Судья "Симферопольского районного суда" в Крыму;

Виталий Олегович Власов - Следователь Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

Виктор Викторович Крапко - Судья "Верховного суда Республики Крым";

Анастасия Ивановна Супряга - Прокурор в "Прокуратуре Крыма".

Указанные лица причастны к незаконному уголовному преследованию Владислава Есипенко. По мнению ЕС, он критиковал режим российского диктатора Владимира Путина и осуждал вторжение РФ в Украину.

Его приговорили к 6 годам тюрьмы.

Преследование в Крыму

Недавно сообщалось, что во временно оккупированном Крыму россияне усиливают "контрдиверсионные меры", направленные против нелояльного к власти РФ населения.

В конце августа российские захватчики проводили масштабные обыски в Бахчисарае и Бахчисарайском районе оккупированного Крыма. Россияне обыскивали дома крымских татар.