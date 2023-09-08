НАБУ временно арестовало активы Коломойского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру .

Активы временно арестовали

"По согласованию руководителя САП постановлением директора НАБУ для обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве наложен арест на активы бывшего бенефициарного владельца ПАО КБ ПриватБанк, подозреваемого в завладении более 9,2 млрд гривен средств ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Что говорят в НАБУ

Это обусловлено необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств ПриватБанка в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенных организованной группой.

На основании постановления директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно. Правоохранители воспользовались ч. 9 ст. 170 КПК.

О каких именно активах идет речь

Речь идет о долях в уставном капитале обществ, которыми указанный подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд гривен , а также на почти 1 тыс. объектов недвижимого имущества и более 1,6 тысячи транспортных средств и судов.

Фото: Активы Коломойского (t.me/sap_gov_ua)

Сейчас в Высший антикоррупционный суд направлено ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество.

Уголовное преследование Коломойского

Вчера бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка сообщено о подозрении в хищении более 9,2 млрд гривен.

Согласно данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об олигархе Игоре Коломойском.

Утром 2 сентября СБУ сообщила о подозрении олигарху в отмывании крупной суммы средств путем вывода за границу. В частности подозрение было объявлено по двум статьям УК Украины:

ст. 190 - мошенничество;

ст. 209 - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

В тот же день олигарху была избрана мера пресечения - его арестовали с возможностью внесения залога в 500 млн гривен. В то же время адвокаты Коломойского заявили, что "никто не будет вносить залог".

Больше о том, что известно о Коломойском и почему его арестовали, - читайте в материале РБК-Украина.