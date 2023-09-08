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Зеленский: имеем информацию о том, что Путин причастен к смерти Пригожина

Пятница 08 сентября 2023 13:50
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Зеленский: имеем информацию о том, что Путин причастен к смерти Пригожина Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин ответственен за гибель главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в авиакатастрофе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Ялта" в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Путин сдулся - как человек, как политик. Он убил Пригожина - по крайней мере, такая информация у нас есть", - заявил президент.

Как отметил лидер страны, Украина восприняла ликвидацию Пригожина, как "на одного террориста меньше", в то же время моральный дух россиян упал, поскольку они привыкли прикрываться "вагнеровцами" и бросать наемников вперед на полі бою.

"Я думаю, что эта защита, которая прикрывается жизнями наемников, "вагнеровцев", - они это потеряли. Для нас это, безусловно, плюс", - пояснил Владимир Зеленский.

Авиакатастрофа в Тверской области

23 августа в Тверской области упал бизнес-джет. Позже выяснилось, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ЧВК.

Через несколько дней в России официально подтвердили гибель Пригожина в авиакатастрофе, а уже 29 августа якобы состоялось захоронение главаря ЧВК на Прохоровском кладбище, впрочем, в закрытом формате.

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, ГУР может подтвердить смерть командира ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина, однако информация о гибели Пригожина требует несколько больше времени.

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