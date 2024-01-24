Ракетный удар по Киеву и Харькову и новая встреча "Рамштайн": новости за 23 января

Вчера началась 18 встреча в формате "Рамштайн", а российские военные снова совершили масштабную ракетную атаку на Украину. Под ударом в частности оказались Киев и Харьков.
РБК-Украина собрала главные новости за 23 января.
Попытка штурма для РФ закончилась фиаско. ВСУ показали момент отражения атаки;
Россияне запустили на Киев около 20 ракет: все были сбиты;
Россияне ударили по Шостке в Сумской области;
Дрон атаковал Курскую область в России;
Россияне трижды в день атаковали спасателей ГСЧС;
В Днепропетровской области уничтожили три дрона РФ.
Российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 22 из 42 ракеты.
Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.
Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.
Вчера, 23 января, началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету.
Глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".
В свою очередь, министр обороны Украины на вчерашнем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" рассказал, что нужно ВСУ для совершения прорыва.
Роман Гринкевич, фигурирующий по делу о схемах на закупках Минобороны для нужд армии, скрывался от органов следствия в Киеве, а затем добрался до Одессы, чтобы покинуть Украину. Однако это ему не удалось сделать.
Италия надеется использовать председательство в G7, чтобы бросить вызов растущим представлениям о том, что Россия побеждает в Украине.
Италия будет председательствовать в "Большой семерке", в которую также входят США, Япония, Германия, Германия, Великобритания, Франция и Канада, в течение 2024 года и проведет саммит в июне.
Вчера Киевский апелляционный суд оставил украинского бизнесмена Игоря Мазепу под стражей, однако существенно снизил размер залога.
Воспользовавшись решением суда об уменьшении залога с почти 350 млн. гривен до 21 млн. гривен, Мазепа все же вышел из СИЗО под залог.
На прошедшем сегодня заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС Латвия призвала запретить импорт российской сельскохозяйственной и пищевой продукции.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу обсудили подготовку к конференции по совместному оборонному производству.
Собеседники также уделили внимание Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Британией, которое было подписано во время визита премьер-министра Соединенного Королевства в нашу страну.
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