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Умеров на заседании "Рамштайна" рассказал, что нужно Украине для прорыва

Вторник 23 января 2024 16:40
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Умеров на заседании "Рамштайна" рассказал, что нужно Украине для прорыва Фото: Рустем Умеров, глава Минобороны Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны Украины Рустем Умеров на сегодняшнем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" рассказал, что требуется ВСУ для совершения прорыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам министра, достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей "являются критически важной составляющей успеха".

"Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль в повестке дня Министерства обороны", - отметил чиновник.

Также Умеров выразил благодарность всем странам-партнерам, поддерживающим Силы обороны Украины, в частности, в развитии коалиций способностей. В то же время он отметил критическую необходимость наращивать долгосрочные пакеты военной помощи.

Отмечается, что МОУ готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться "боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями".

Кто входит в украинскую делегацию

На 18-м "Рамштайне" в состав украинской делегации кроме Умерова также входят:

  • генерал-лейтенант Александр Павлюк - первый заместитель главы МОУ,
  • генерал Валерий Залужный - Главнокомандующий ВСУ,
  • генерал-лейтенант Сергей Шаптала - начальник Генерального штаба ВСУ,
  • генерал-лейтенант Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны,
  • Роман Машовец - заместитель Руководителя Офиса Президента,
  • генерал-майор Вадим Скибицкий - заместитель Начальника Главного управления разведки Министерства обороны.

"Раммштайн-18"

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 января, началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

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Рустем Умеров Война России против Украины Встреча Рамштайн
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