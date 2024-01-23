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Попытка штурма для РФ окончилась фиаско. ВСУ показали момент отражения атаки

Украина, Вторник 23 января 2024 18:13
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Попытка штурма для РФ окончилась фиаско. ВСУ показали момент отражения атаки Фото: ВСУ показали момент отражения атаки (facebook.com MinistryofDefence)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины показали, как удачно отбили российский штурм на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины.

Штурмовики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали, как удачно отбили атаку россиян на Запорожском направлении.

"Попытка взять штурмом наши позиции закончилась полным фиаско", - подчеркнули в ВСУ.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 68 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки россиян у поселка Тернов в Донецкой области, а также штурм врага на Херсонском направлении.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 23 января, составили 960 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло почти 378 тысяч военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 51 артсистему и 59 боевых бронированных машин.

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