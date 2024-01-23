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В Днепропетровской области уничтожили три дрона РФ: один из них атаковал полицию

Днепропетровская область, Вторник 23 января 2024 16:51
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В Днепропетровской области уничтожили три дрона РФ: один из них атаковал полицию Фото: взрывотехники полиции обезвредили три вражеских дрона (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Днепропетровской области взрывотехники полиции обезвредили три вражеских дрона, один из которых атаковал следственно-оперативную группу полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным полиции, правоохранители ехали на место обстрела в Марганецкой громаде, где в результате попадания российского дрона в гражданскую машину пострадали двое детей.

Беспилотник врага, который преследовал полицейское авто, зацепился за верхушки деревьев. Однако поскольку поблизости были жилые дома, взрывоопасный груз пришлось транспортировать около километра в поле и уничтожить.

В тот день полицейские уничтожили еще два российских беспилотника с самодельными взрывными устройствами.

Напомним, мы сообщали, что в Херсонской области правоохранителям удалось ликвидировать вражеский беспилотник с помощью стрелкового оружия.

Военные ВСУ используют российские дроны против них

Напомним, мы сообщали, что в начале месяца Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили дрон россиян в Харьковской области. В дальнейшем его планируют использовать для атак по оккупантам.

Позже ситуация повторилась в Запорожском направлении. Там украинские пограничники отбили атаку дронов и смогли "затрофеить" один из них.

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