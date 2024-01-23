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Россияне трижды за день атаковали спасателей ГСЧС, есть пострадавший

Украина, Вторник 23 января 2024 15:59
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Россияне трижды за день атаковали спасателей ГСЧС, есть пострадавший Фото: россияне трижды в день атаковали спасателей (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные в течение вторника, 23 января, уже три раза нанесли удары по украинским спасателям. В результате вражеских обстрелов есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В службе сообщили, что утром в результате ракетного удара было повреждено здание одной из пожарных частей Харькова.

На Херсонщине спасатели работали на месте пожара и прямо на них с вражеского беспилотника сбросили боеприпасы. В результате данной атаки пострадал командир отделения ГСЧС.

"Сейчас он в больнице. Также повреждена автоцистерна", - сообщили в ГСЧС.

В Никополе беспилотник попал на территорию пожарной части. Загорелось служебное авто, в помещении же повреждены окна.

"Так против кого воюет эта "недострана"? Против мирных граждан? Детей? Пожарных?", - написали в ГСЧС.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 ракеты.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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