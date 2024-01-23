РФ запустила по Украине более 40 ракет разных типов: сколько сбили силы ПВО

Российские террористы ночью и утром 23 января нанесли комбинированный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 вражескую цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Как сообщается, всего зафиксирован 41 средство воздушного нападения противника. Большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:

4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгородской области - в направлении Харьковской области;

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков - Энгельс, РФ.);

8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области - в направлении Харьковской и Сумской области;

12 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков - Белгородская и Воронежская область)

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков - Белгородская область - РФ).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожено:

15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 баллистических ракет "Искандер-М";

1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Также отмечается, что не все атакующие по баллистической траектории вражеские ракеты достигли своих целей.

Ракетная атака по Украине 23 января

Сегодня утром, 23 января, Россия массированно атаковала Украину ракетами из стратегической авиации. Под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград, известно о пострадавших и погибших, в городах произошли пожары и разрушения.

Как сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов, удар по Киеву был комбинирован. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем - баллистические.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.