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Под ударом Киев, Харьков и Павлоград: каковы последствия ракетной атаки РФ и есть ли жертвы

Киев, Вторник 23 января 2024 09:08
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Под ударом Киев, Харьков и Павлоград: каковы последствия ракетной атаки РФ и есть ли жертвы Фото: 23 января РФ массированно атаковала Украину ракетами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 23 января, утром Россия массированно атаковала Украину ракетами из стратегической авиации. Под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград, известно о пострадавших и погибших, в городах произошли пожары и разрушения.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о массовой утренней атаке.

Главное на этот момент:

  • В Киеве работала ПВО. Есть пожары и разрушения, в частности, о последствиях атаки власти написали в таких районах: Святошинский, Печерский, Соломенский, Дарницкий. Есть пострадавшие, в том числе ребенок. И также известно о погибшем.
  • КГВА сообщает, что кроме Х-101, Х-555 по Киеву, вероятно, били и баллистикой, в частности "Искандерами".
  • В Харькове полностью разрушен подъезд многоквартирного жилого дома. Людей ищут под завалами, также в городе частично нет света и воды. А в пригороде четыре попадания, среди раненых дети и женщина, одна из ракет попала в газопровод. Всего в городе десятки пострадавших и погибшие.
  • Также под ударом С-300 был оздоровительный лагерь в Балаклее Харьковской области.
  • В Павлограде Днепропетровской области двое погибших. Есть и пострадавшие.
  • Польша поднимала в воздух военную авиацию на фоне ракетного удара по Украине.

Новость дополняется.

Ночная атака россиян

Напомним, что сначала ночью оккупационные войска выпустили по Украине несколько групп дронов-камикадзе "Шахед".

После чего враг нанес удары по Харькову. Оккупанты били по гражданской инфраструктуре Харькова. Есть повреждение частного дома.

Массированные атаки РФ по Украине

Напомним, что в последнее время РФ часто прибегает к массированным атакам, используя разные виды ракет. Кроме того, враг применяет и "Шахеды". Так, 29 декабря оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных средств, 2 января было 99 ракет разных типов, а затем 8 и 13 января по 59 и 40 средств воздушного нападения соответственно. То есть, как отмечал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, мощность атак РФ в последнее время уменьшалась.

Но россияне также пополняют свои запасы, получая ракеты из КНДР. По информации Белого дома, российская армия, по меньшей мере, дважды нанесла удары по Украине ракетами, которые ей поставила Северная Корея.

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