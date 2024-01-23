Италия будет использовать председательство в G7 для усиления поддержки Украины, - Reuters

Италия надеется использовать председательство в G7, чтобы бросить вызов растущим представлениям о том, что Россия побеждает в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что Италия будет председательствовать в "Большой семерке", в которую также входят США, Япония, Германия, Германия, Великобритания, Франция и Канада, в течение 2024 года и проведет саммит в июне.

Также источник издания сообщил, что основными вопросами на повестке дня лидеров G7 станут конфликт на Ближнем Востоке, продовольственная безопасность, изменение климата, развитие в Африке, взаимодействие с Китаем и искусственный интеллект.

"Как и во время двух последних председательств в G7, война в Украине также будет важным фактором", - пишет Reuters.

Путин многое потерял после начала войны в Украине

Издание указывает, что некогда твердая поддержка Украины со стороны Запада во время войны, похоже, в последние месяцы пошатнулась на фоне политических разногласий в Вашингтоне и Брюсселе, которые задержали поставки столь необходимого оружия и финансирования.

Однако источник сообщил, что лидеры G7 полны решимости продемонстрировать, что они по-прежнему полностью привержены Киеву и не могут рисковать, проявляя признаки слабости через два года после того, как Россия вторглась в Украину.

"Мы должны изменить мнение об Украине", - сказал источник, добавив, что российский диктатор Владимир Путин потерял значительное финансовое, военное и дипломатическое влияние после вторжения.

Задержка с финансированием помощи Украине от США

Напомним, за последние несколько месяцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США разгорелась "политическая война" между демократами и республиканцами из-за законопроекта о предоставлении финансовой помощи Украине и другим союзникам.

Еще в октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы на Украину предлагалось выделить 61,3 млрд долларов, а на Израиль - 14,3 млрд долларов.

Однако 6 декабря республиканцы заблокировали начало дебатов по законопроекту в Сенате.

Также сообщалось, что 12 января в Белом доме заявили, что финпомощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового пакета финансирования.