Россияне запустили на Киев около 20 ракет: все были сбиты, - КГГА

В ходе утренней атаки 23 января российские террористы запустили на Киев около 20 ракет. Все вражеские цели были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в эфире "Радио Свобода" .

По его словам, сейчас идет эвакуация из нескольких пятиэтажек из-за не сдетонированной боевой части ракеты. Ее часть во дворе дома, часть - в одной из квартир.

"Это несколько пятиэтажек, где сейчас проводится эвакуация. Определенный пункт - это в ближайшей зоне учебное заведение, там будет проводиться вся работа по оказанию им помощи по организации ремонта жилья", - добавил Поворозник.

Ракетный удар 23 января

Сегодня утром, 23 января, Россия массированно атаковала Украину ракетами из стратегической авиации. Под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград, известно о пострадавших и погибших, в городах произошли пожары и разрушения.

Как сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов, удар по Киеву был комбинирован. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем - баллистические.

По данным КГВА, в Киеве в результате российской ракетной атаки пострадали 18 человек. Из них 13 - госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Пострадала жива.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного пострадавшего. Экстренные службы продолжают тушить пожар.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина.