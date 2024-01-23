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Латвийский министр призвал ЕС запретить импорт сельхозпродукции РФ

Вторник 23 января 2024 21:16
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Латвийский министр призвал ЕС запретить импорт сельхозпродукции РФ Архивное фото: министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе (facebook com KrauzeArmands)
Автор: Дмитрий Браславский

На заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС, которое проходило сегодня, Латвия призвала запретить импорт российской сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LV portāls.

Отмечается, что Краузе на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС в Брюсселе неоднократно призывал страны-члены Евросоюза действовать конкретно и без промедления.

Представитель Латвии продвигал идею запрета на импорт российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в ЕС.

"Мы сами можем обеспечить наших граждан лучшими в мире продуктами питания, поэтому я призываю к введению санкций на импорт российских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в ЕС", - сказал он.

Поддержка Украины - главный приоритет

Он попросил своих коллег из государств-членов ЕС поговорить со своими правительствами и премьер-министрами, потому что решение о введении санкций в ЕС может быть принято главами государств на самом высоком уровне.

Также министр подчеркнул, что для них главным приоритетом является поддержка Украины.

13-й пакет санкций

Напомним, Европейский Союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе. Но достичь соглашения по 13 пакету санкций до следующего месяца будет непросто, поскольку последний потребовал недель переговоров, отмечает Bloomberg.

Politico писало, что российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках 13-го пакета санкций ЕС.

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