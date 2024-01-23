Апелляционный суд оставил Мазепу под стражей, однако существенно снизил залог

Киевский апелляционный суд сегодня, 23 января, оставил украинского бизнесмена Игоря Мазепу под стражей, однако существенно уменьшил размер залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske .

Киевский апелляционный суд во время приговора частично удовлетворил жалобу адвокатов Мазепы.

Бизнесмена оставили под стражей до 27 февраля 2024 года, однако уменьшили залог с почти 350 млн гривен до 21 млн гривен.

Подача апелляции

В ответ на приговор суда прокурор и адвокаты подали апелляционные жалобы. Первый просил увеличить размер залога до 700 млн. гривен, а защита - отменить постановление Печерского суда.

На вопрос судей о том, чем обоснован размер залога, о котором просит обвинение, прокурор ответил, что учтены риски и состояние подозреваемого.

Дело Мазепы

Напомним, 18 января источники РБК-Украина сообщили о том, что на украино-польской границе задержали известного украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Позже в компании Concorde Capital уточнили, что бизнесмен хотел уехать из страны, чтобы попасть на Всемирный экономический форум в Давосе.

19 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения. Его решили поместить под арест. Согласно решению суда, Мазепу поместят в следственный изолятор до 27 февраля.

Мазепа подозревается в организации схемы незаконного завладения землей Киевской ГЭС. Также в схеме якобы участвовали сотрудники Госгеокадастра. Один из сотрудников Госгеокадастра был арестован еще в прошлом месяце, сообщили источники РБК-Украина.

Также 19 января арестовали еще двух фигурантов дела.

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