Ракетный удар по Киеву и Харькову и новая встреча "Рамштайн": новости за 23 января

Вчера началась 18 встреча в формате "Рамштайн", а российские военные снова совершили масштабную ракетную атаку на Украину. Под ударом в частности оказались Киев и Харьков.

Война России против Украины: последние новости

Ракетный обстрел Украины

Российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 22 из 42 ракеты.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

Встреча "Рамштайн-18"

Вчера, 23 января, началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

В свою очередь, министр обороны Украины на вчерашнем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" рассказал, что нужно ВСУ для совершения прорыва.

Правоохранители рассказали, где скрывался сын Гринкевича до задержания

Роман Гринкевич, фигурирующий по делу о схемах на закупках Минобороны для нужд армии, скрывался от органов следствия в Киеве, а затем добрался до Одессы, чтобы покинуть Украину. Однако это ему не удалось сделать.

Италия будет использовать председательство в G7 для усиления поддержки Украины

Италия надеется использовать председательство в G7, чтобы бросить вызов растущим представлениям о том, что Россия побеждает в Украине.

Италия будет председательствовать в "Большой семерке", в которую также входят США, Япония, Германия, Германия, Великобритания, Франция и Канада, в течение 2024 года и проведет саммит в июне.

Бизнесмен Мазепа вышел из СИЗО под залог

Вчера Киевский апелляционный суд оставил украинского бизнесмена Игоря Мазепу под стражей, однако существенно снизил размер залога.

Воспользовавшись решением суда об уменьшении залога с почти 350 млн. гривен до 21 млн. гривен, Мазепа все же вышел из СИЗО под залог.

Латвийский министр призвал ЕС запретить импорт сельхозпродукции РФ

На прошедшем сегодня заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС Латвия призвала запретить импорт российской сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Украина и Британия готовят конференцию по совместному производству оружия

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу обсудили подготовку к конференции по совместному оборонному производству.

Собеседники также уделили внимание Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Британией, которое было подписано во время визита премьер-министра Соединенного Королевства в нашу страну.

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