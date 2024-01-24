Ракетний удар по Києву та Харкову та нова зустріч "Рамштайн": новини за 23 січня

Вчора розпочалась 18 зустріч у форматі "Рамштайн", а російські військові знову здійснили масштабну ракетну атаку на Україну. Під ударом зокрема опинились Київ та Харків.

Війна Росії проти України: останні новини

Ракетний обстріл України

Російська армія вночі та вранці 23 січня завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 22 із 42 ракети.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Зустріч "Рамштайн-18"

Вчора, 23 січня, розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", вже 18-те за рахунком.

Голова Пентагона Ллойд Остін закликав учасників зустрічі надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".

Своєю чергою міністр оборони України на вчорашньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" розповів, що потрібно ЗСУ для здійснення прориву.

Правоохоронці розповіли, де ховався син Гринкевича до затримання

Роман Гринкевич, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії, переховувався від органів слідства в Києві, а потім дістався до Одеси, щоб покинути Україну. Однак це йому не вдалося зробити.

Італія використовуватиме головування в G7 для посилення підтримки України

Італія сподівається використати головування в G7, щоб кинути виклик зростаючим уявленням про те, що Росія перемагає в Україні.

Зазначається, що Італія головуватиме у "Великій сімці", до якої також входять США, Японія, Німеччина, Німеччина, Велика Британія, Франція та Канада, упродовж 2024 року і проведе саміт у червні.

Бізнесмен Мазепа вийшов з СІЗО під заставу

Вчора Київський апеляційний суд залишив українського бізнесмена Ігоря Мазепу під вартою, проте суттєво зменшив розмір застави.

Скориставшись рішенням суду про зменшення застави з майже 350 млн гривень до 21 млн гривень, Мазепа все ж вийшов з СІЗО під заставу.

Латвійський міністр закликав ЄС заборонити імпорт сільгосппродукції РФ

На засіданні Ради міністрів сільського господарства та рибальства ЄС, яке відбувалося сьогодні, Латвія закликала заборонити імпорт російської сільськогосподарської та харчової продукції.

Україна та Британія готують конференцію щодо спільного виробництва зброї

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу обговорили підготовку до конференції щодо спільного оборонного виробництва.

Співрозмовники також приділили увагу Угоді про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією, яку було підписано під час візиту прем’єр-міністра Сполученого Королівства до нашої країни.

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