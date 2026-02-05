ua en ru
Ракеты "Фламинго" поразили полигон, откуда Россия запускает "Орешник"

Четверг 05 февраля 2026 11:50
Ракеты "Фламинго" поразили полигон, откуда Россия запускает "Орешник" Фото: испытания ракеты на полигоне Капустин Яр (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В январе Силы обороны нанесли ряд ударов по полигону "Капустин Яр" на территории РФ, с которого оккупанты запускали ракеты "Орешник" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ в Telegram.

Читайте также: Украинские военные получили партию "Фламинго": новые фото крылатых ракет

"В течение января 2026 года Силы обороны Украины выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, РФ", - говорится в сообщении.

По данным военных, серию ударов осуществили с помощью ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности, FP-5 Фламинго.

Как отметили в Генштабе, по имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, а часть личного состава эвакуировали с территории.

Напомним, в ночь на 9 января 2026 года российские войска нанесли удар по Львовской области баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

Подробнее о том, что такое Капустин Яр, где расположен и достают ли до него украинские дроны - читайте в материале РБК-Украина.

