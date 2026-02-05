Ракеты "Фламинго" поразили полигон, откуда Россия запускает "Орешник"

В январе Силы обороны нанесли ряд ударов по полигону "Капустин Яр" на территории РФ, с которого оккупанты запускали ракеты "Орешник" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ в Telegram .

"В течение января 2026 года Силы обороны Украины выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, РФ", - говорится в сообщении.

По данным военных, серию ударов осуществили с помощью ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности, FP-5 Фламинго.

Как отметили в Генштабе, по имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, а часть личного состава эвакуировали с территории.