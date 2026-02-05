Ракети "Фламінго" уразили полігон, звідки Росія запускає "Орєшнік"

У січні Сили оборони завдали низки ударів по полігону "Капустін Яр" на території РФ, з якого окупанти запускали ракети "Орєшнік" по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ в Telegram .

Як зазначили у Генштабі, за наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, а частина особового складу евакуйована з території.

За даними військових, серію ударів здійснили за допомогою ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема, FP-5 Фламінго.

"Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону "Капустін Яр" в Астраханській області, РФ", - йдеться у повідомленні.

Удари "Орєшніком" по Україні

Нагадаємо, у ніч на 9 січня 2026 року російські війська завдали удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Згодом Служба безпеки встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині та оприлюднила кадри цих уламків.

Вперше Росія запустила по Україні "Орешник" 21 листопада 2024 року. Тоді російський диктатор Володимир Путін назвав пуск "успішним випробуванням".

За українськими даними, "суттєвих наслідків" атаки не було.

