ua en ru
Чт, 05 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Более 1000 домов в Киеве остаются без отопления уже третий день

Киев, Четверг 05 февраля 2026 13:24
UA EN RU
Более 1000 домов в Киеве остаются без отопления уже третий день Фото: более 1000 домов в Киеве остаются без отопления уже третий день (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

По состоянию на 5 февраля в Киеве более 1110 жилых домов остаются без отопления уже третий день. Ситуация не изменилась по сравнению со вчерашним и позавчерашним днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Ситуация в Киеве остается тоже сложной, и более 1100 домов - без отопления", - рассказал президент по итогам селекторного совещания по ситуации в энергетике и в целом в областях Украины.

Как уточнила пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп в эфире национального телемарафона, в некоторых домах технически необходимо было провести действия по слиянию систем из-за неблагоприятных погодных условий.

"Планируется принятие технологического решения для обеспечения дополнительного электроснабжения тем домам, если оперативно не удастся восстановить подачу теплоносителя", - пояснила Поп.

Она также поблагодарила министра энергетики Дениса Шмыгаля за оперативную помощь в добавлении бригад из других регионов. Сейчас для ликвидации последствий вражеских атак работает более 230 бригад, и их количество ежедневно растет.

Последствия ударов по ТЭЦ в Киеве

Напомним, в ночь на 3 февраля россияне применили более 70 ракет и более 400 ударных дронов для массированного удара по Украине. В частности, под ударом оказались и энергетические объекты в Киеве.

По словам местных властей, после атаки более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах Киева остались без теплоснабжения.

Тогда был сильно поврежден энергообъект, который обеспечивает теплоснабжение для многоэтажек в этих районах.

По состоянию на 4 февраля более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы находились без отопления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
Новости
Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - СМИ
Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - СМИ
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ