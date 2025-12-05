Украинские военные получили партию "Фламинго": новые фото крылатых ракет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию фотожурналиста Ефрема Лукацкого в Facebook .

"Пока псевдожурналисты и блогеры, под управлением российской пропаганды, кричат, что "все пропало", компания Fire Point передала военным очередную партию ракет "Фламинго", - написал он.

Фото: украинские военные получили крылатые ракеты "Фламинго" (facebook.com/efrem.lukatsky)

Лукацкий также отметил, что эта компания производит дроны FP-1, которые используются в более чем 50% всех пусков по территории России.