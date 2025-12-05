ua en ru
Пт, 05 декабря
Украинские военные получили партию "Фламинго": новые фото крылатых ракет

Украина, Пятница 05 декабря 2025 23:01
Украинские военные получили партию "Фламинго": новые фото крылатых ракет Иллюстративное фото: пуск крылатой ракеты "Фламинго" FP-5 (Fire Point)
Автор: Валерий Ульяненко

Компания Fire Point передала украинским защитникам очередную партию крылатых ракет "Фламинго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию фотожурналиста Ефрема Лукацкого в Facebook.

"Пока псевдожурналисты и блогеры, под управлением российской пропаганды, кричат, что "все пропало", компания Fire Point передала военным очередную партию ракет "Фламинго", - написал он.

Фото: украинские военные получили крылатые ракеты "Фламинго" (facebook.com/efrem.lukatsky)

Лукацкий также отметил, что эта компания производит дроны FP-1, которые используются в более чем 50% всех пусков по территории России.

Что известно о ракете "Фламинго"

Напомним, в сентябре этого года украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина активно разрабатывает дальнобойное вооружение. Он рассказал, что испытания прошли успешно, и следующий этап - запуск серийного производства.

Отметим, Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. По словам президента, на массовое производство они выйдут до конца года.

"Фламинго" имеет следующие (публично заявленные) технические характеристики:

  • Дальность: 3000 км
  • Время в воздухе: более 4 часов
  • Максимальная скорость: 950 км/ч
  • Крейсерская скорость: 850-900 км/ч
  • Размах крыла: 6 метров
  • Максимальный взлетный вес: 6 тонн
  • Вес боевой части: 1 тонна

Согласно данным западных СМИ, ракеты "Фламинго" по характеристикам превосходят американские крылатые ракеты Tomahawk. В частности, они несут большую боевую часть и имеют большую дальность полета.

