Украинские военные получили партию "Фламинго": новые фото крылатых ракет
Компания Fire Point передала украинским защитникам очередную партию крылатых ракет "Фламинго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию фотожурналиста Ефрема Лукацкого в Facebook.
"Пока псевдожурналисты и блогеры, под управлением российской пропаганды, кричат, что "все пропало", компания Fire Point передала военным очередную партию ракет "Фламинго", - написал он.
Фото: украинские военные получили крылатые ракеты "Фламинго" (facebook.com/efrem.lukatsky)
Лукацкий также отметил, что эта компания производит дроны FP-1, которые используются в более чем 50% всех пусков по территории России.
Что известно о ракете "Фламинго"
Напомним, в сентябре этого года украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина активно разрабатывает дальнобойное вооружение. Он рассказал, что испытания прошли успешно, и следующий этап - запуск серийного производства.
Отметим, Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. По словам президента, на массовое производство они выйдут до конца года.
"Фламинго" имеет следующие (публично заявленные) технические характеристики:
- Дальность: 3000 км
- Время в воздухе: более 4 часов
- Максимальная скорость: 950 км/ч
- Крейсерская скорость: 850-900 км/ч
- Размах крыла: 6 метров
- Максимальный взлетный вес: 6 тонн
- Вес боевой части: 1 тонна
Согласно данным западных СМИ, ракеты "Фламинго" по характеристикам превосходят американские крылатые ракеты Tomahawk. В частности, они несут большую боевую часть и имеют большую дальность полета.