Место пуска "Орешника". Где находится Капустин Яр и достают ли до него украинские дроны

С конца ноября на слуху у многих новая локация на российской территории - Капустин Яр. Именно с этого полигона агрессор впервые запустил по Днепру баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

Подробнее о том, что такое Капустин Яр, где находится и достают ли до него украинские дроны, - в материале РБК-Украина .

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Что такое Капустин Яр

Капустин Яр - это ракетный полигон в северо-восточной части Астраханской области. Официальное название - 4-й государственный центральный полигон Российской Федерации; условное - войсковая часть 15644. На ее территории дислоцируются еще более десятка различных подразделений.

Полигон появился в мае 1946 года как центральный полигон СССР для испытаний ракетного вооружения, первых советских баллистических и зенитных ракет.

Как пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс, когда Вторая мировая война подходила к концу, советские чиновники спешили захватить немецкие ракеты, технологии и ученых. А сам полигон создавался отчасти для экспериментов с немецкими баллистическими ракетами V-2 (ФАУ-2).

Позже он стал местом зарождения космической программы СССР. Испытания V-2 подстегнули разработку собственных ракет, которые вывели на орбиту первые советские спутники. Спустя десятки лет площадка остается самым передовым космическим и ракетным испытательным полигоном России. А теперь еще и стал легитимной целью Украины в попытке отразить российскую военную агрессию.

Где находится Капустин Яр

Полигон Капустин Яр площадью около 650 кв. километров расположен большей частью на территории России, но также занимает земли в пределах Атырауской и Западно-Казахстанской областей Казахстана.

Фото: от полигона Капустин Яр до Днепра около 800 км (google.com/maps)

Административно-жилой центр - город Знаменск на северо-западе Астраханской области с численностью населения почти 27 тысяч человек. Именуется полигон по названию расположенного рядом села Капустин Яр, который примыкает к Знаменску с юго-востока. Кроме того, вблизи также находится военный аэродром Капустин Яр.

От полигона Капустин Яр до международнопризнанных границ Украины около 500 км, до города Днепр, по которому 21 ноября 2024 года отсюда была запущена баллистическая ракета средней дальности "Орешник" - чуть более 800 км.

Что испытывают на полигоне

Ракетные испытания начались осенью 1947 года и в течение 10 лет Капустин Яр был единственным полигоном для советской баллистики. За это время были проведены испытания Р-1, Р-2, Р-5 и так далее. В 1957-1959 годах проходили пуски межконтинентальной крылатой ракеты "Буря".

В 1960 году на полигоне появился учебный центр ракетных войск. И с тех пор здесь проводились и проводятся испытания различных ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, комплексов и ракет ПВО.

Кроме того, в первой половине 1960-х Капустин Яр стал космодромом. В марте 1962 года отсюда запустили спутник "Космос-1". В дальнейшем с площадки стартовали небольшие спутники, а с 1969 по 1976 годы было осуществлено 10 запусков по программе "Интеркосмос". Последний орбитальный запуск был в июне 2008 года для вывода на орбиту спутников связи американской компании Orbcomm. Позже сообщалось о планах ликвидировать стартовую площадку.

Капустин Яр участвовал в ядерной программе. С 1957 по 1962 год было произведено 10 запусков ракет для испытаний в атмосфере и за ее пределами. По открытым данным, на полигоне было проведено не менее 11 ядерных взрывов на высоте от 300 м до 5,5 км.

В 1990-х его состав вошел полигон войск ПВО, а также был переподчинен полигон "Сары-Шаган" , который находится в юго-восточном Казахстане и арендуется Россией. Известно, что Капустин Яр выступает площадкой для испытаний систем ПВО С-400/С-500. Весной этого года на полигоне запускали межконтинентальную баллистическую ракету.

Капустин Яр в российско-украинской войне

Демонстративный запуск ракеты "Орешник" по Днепру в ноябре 2024 года был не первым инцидентом российско-украинской войны, связанным с полигоном Капустин Яр.

В начале июля по меньшей мере один украинский беспилотник долетел до здания, в котором собираются ракеты, после чего возник пожар. "Исторический полигон в Капустином Яру, где в 1947 году сталинские ракетчики учились управлять нацистскими баллистическими ракетами, видимо, денацифицируют украинские дроны", - шутил российский историк космоса Анатолий Зак.

Как писал Forbes, тогда была неясной цель удара. Но предполагалось, что она могла быть связана с испытаниями С-500, один из таких комплексов до этого был поражен в оккупированном Крыму. Не исключено, что целью было нанесение России политического ущерба.

"Эти удары носят, скорее, политический, а не военный характер, и направлены на то, чтобы оказывать давление на Путина, чтобы жители РФ задавали себе вопрос, почему он не может защитить Россию", - объяснял австралийский военный эксперт Мик Райан.

5 декабря российские СМИ написали, что в нескольких метрах от полигона якобы взорвался украинский дрон. По данным Telegram-канала Mash, под удар попал объект на территории, с которой россияне запускали "Орешник". Другие источники отмечали, что беспилотник сбили и взорвался он в нескольких метрах от въезда на территорию.

Крайняя известная атака была проведена 9 декабря. Российские медиа сообщили, что на пути к полигону Капустин Яр якобы удалось сбить три дрона.

Зачем Россия имитирует активность на Капустином Яру

За последние дни украинские мониторинговые каналы во время масштабных воздушных тревог несколько раз писали о неких действиях на полигоне Капустин Яр, которые якобы предполагали запуск баллистики средней дальности.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко напоминает, что за время полномасштабной войны россияне часто использовали фактор МиГ-31К как единственного носителя ракет "Кинжал", способных достигнуть любой точки на территории Украины, как фактор психологического, экономического и в некоторых случаях огневого воздействия.

"В случае с МиГ-31К не всегда удавалось огневое воздействие, то есть, непосредственное применение Х-47М2 "Кинжал", а вот психологическое и экономическое - регулярно. МиГ-31К взлетает - тревога по всей стране, предприятия останавливаются, мосты перекрываются, общая нервозность по стране повышается", - написал он в своем Telegram.

Но есть нюанс. У России менее одной эскадрильи боеспособных МиГ-31К, их ресурс изнашивается, а новые самолеты Москва не способна производить. Поэтому "холостые запуски" спустя без малого три года войны стали слишком дорогими.

По его мнению, активность на полигоне Капустин Яр - это новый более дешевый способ давить на Украину. Создается видимость пуска, включается тревога по всей Украине, а россиянам не нужно поднимать в воздух МиГ-31К, тратиться на заправку и обслуживание.

"Достаточно просто объявить бесполетную зону и имитировать пуск. То, что называется - "дешево и сердито". Вот только бдительность к тревогам и степени угрозы от этого не следует терять. Это точно так же как и с МиГ-31К - на сотню взлетов был один, но реальный пуск", - добавил эксперт.

При подготовке использовались информация из открытых источников, публикация Forbes, Telegram-канал военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.