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В НАБУ заявили, что обыски СБУ могут сорвать расследование топ-дел

Понедельник 21 июля 2025 12:03
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В НАБУ заявили, что обыски СБУ могут сорвать расследование топ-дел Иллюстративное фото: в НАБУ заявили, что обыски СБУ могут сорвать расследование топ-дел (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины без официального предупреждения, предусмотренного действующим законодательством, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и САП.

Как заявили в НАБУ, во время проверки работники СБУ получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП.

Проверка организована в период, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной заграничной командировке. Указанные мероприятия могут привести к раскрытию информации о негласных следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, которые сейчас расследуются НАБУ и САП.

"Призываем сотрудников СБУ строго соблюдать нормы действующего законодательства, чтобы исключить "слияние" информации и срыв расследования топ-коррупционных дел, начатых НАБУ и САП", - говорится в заявлении.

По официальной позиции НАБУ, по состоянию на сейчас известно о не менее 70 обысков, проводимых работниками СБУ, ГБР и ОГП в отношении сотрудников НАБУ. Обыски охватывают не менее 15 работников НАБУ, вероятно, следственные действия проводятся без судебных постановлений.

"Основаниями для этих действий в подавляющем большинстве случаев называются участие отдельных лиц в дорожно-транспортных происшествиях. Однако некоторым работникам инкриминируют возможные связи со страной-агрессором. Эти факты не являются взаимосвязанными", - заявили в НАБУ.

Параллельно начата внеплановая проверка состояния охраны государственной тайны, инициированная СБУ. Она касается работников НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне и к проведению негласных следственных (розыскных) действий. По результатам этой проверки СБУ может получить информацию о продолжающихся и запланированных НАБУ и САП оперативных мероприятиях и следственных действиях. Разглашение этой информации может сорвать следственные действия и продолжающиеся расследования.

Во время одного из обысков была применена физическая сила к детективу НАБУ, несмотря на отсутствие с его стороны сопротивления.

Проверки в НАБУ

Сегодня сало известно, что СБУ и Офис генпрокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В частности, установлено, что чиновник НАБУ, по версии следствия, не только имел бизнес-связи с Россией, но и потенциально передавал чувствительную информацию врагу.

Магамедрасулов поддерживал связи с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ.

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