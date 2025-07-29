Федоров рассказал, как готовился президентский проект закона о НАБУ и САП

К решению вопроса о восстановлении полномочий НАБУ и САП была привлечена большая команда - со стороны правительства, все, кто координирует работу этого направления. Комплексно включилась команда Минюста во главе с премьером Юлией Свириденко.

Об этом на запрос РБК-Украина сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Я присоединился к процессу как вице-премьер и активно поддерживал разработку закона, опираясь на опыт взаимодействия с различными государственными структурами в рамках совместных цифровых и военных проектов", - сказал Федоров.

Он отметил, что результатом стало создание нового сбалансированного законопроекта, который восстановит антикоррупционную инфраструктуру государства.

Что предшествовало президентскому законопроекту о НАБУ и САП

22 июля 2025 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №12414, который ограничивал независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В тот же день документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Закон вступил в силу на следующий день 23 июля, после его публикации в парламентской газете "Голос Украины".

Этот шаг спровоцировал широкий общественный резонанс - в Киеве и ряде городов Украины люди вышли на акции протеста, требуя сохранить независимость ключевых антикоррупционных органов.

К тому же перед принятием резонансного закона у сотрудников НАБУ и САП также прошли массовые обыски. СБУ и Офис генерального прокурора заявляли о якобы разоблачении российского влияния внутри НАБУ. Некоторым работникам инкриминировали госизмену, коррупцию и незаконное сотрудничество с РФ.

Впоследствии на протесты отреагировал президент Украины. Он заявил, что уважает мнение общества, которое требует независимости НАБУ и САП.

Поэтому уже 24 июля Зеленский подал в Раду новый законопроект №13533 о НАБУ и САП, который, по его мнению, "обеспечит силу системе правопорядка".

С одной стороны документ должен гарантировать независимость НАБУ и САП. Однако есть нюанс. Проектом закона им предусмотрено, что сотрудники Бюро и ряда правоохранительных органов, с доступом к гостайне должны будут не реже одного раза в два года проходить полиграф.

Антикоррупционный комитет ВРУ сегодня, 29 июля уже поддержал данный законопроект Зеленского.

По словам народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка, во время рассмотрения инициативы НАБУ подтвердило, что не имеет замечаний к этому документу.

Нардеп сообщил, что теперь очередь за Комитетом ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, который рассмотрит инициативу завтра.

Ожидается, что после прохождения Комитетов народные депутаты соберутся в сессионном зале парламента 31 июля для рассмотрения президентского законопроекта по восстановлению независимости антикоррупционных органов.