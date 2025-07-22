Директор НАБУ просит Зеленского не подписывать резонансный закон

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не подписывать законопроект №12414.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Семена Кривоноса во время брифинга.

По словам главы НАБУ, принятый парламентом документ фактически ликвидирует независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Во время брифинга Кривонос заявил, что принятие этого закона является ударом по всей антикоррупционной инфраструктуре страны, созданной в ответ на общественный запрос после Революции Достоинства.

"Была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией сегодня было уничтожено", - сказал он.

Кривонос заявил, что нардепы действовали в условиях конфликта интересов, голосуя за этот законопроект.