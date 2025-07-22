Директор НАБУ просит Зеленского не подписывать резонансный закон
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не подписывать законопроект №12414.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Семена Кривоноса во время брифинга.
По словам главы НАБУ, принятый парламентом документ фактически ликвидирует независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Во время брифинга Кривонос заявил, что принятие этого закона является ударом по всей антикоррупционной инфраструктуре страны, созданной в ответ на общественный запрос после Революции Достоинства.
"Была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией сегодня было уничтожено", - сказал он.
Кривонос заявил, что нардепы действовали в условиях конфликта интересов, голосуя за этот законопроект.
Напомним, сегодня, 23 июля, Верховная Рада приняла закон, который предоставляет полномочия генпрокурору вмешиваться в деятельность антикоррупционных органов. Проект поддержали 263 депутата.
Законопроект предусматривает следующие нововведения:
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Генеральный прокурор получит доступ ко всем уголовным производствам НАБУ;
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сможет давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел;
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получит право закрывать производства на основании ходатайств стороны защиты;
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сможет лично подписывать подозрения высокопоставленным чиновникам;
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руководитель САП потеряет право самостоятельно входить в состав группы прокуроров - это решение будет принимать исключительно генпрокурор.
Ограничение полномочий
Перед рассмотрением законопроекта №12414 в Раде антикоррупционные органы обнародовали заявление против такого решения.
Принятие закона произошло на фоне давления на антикоррупционные институты: СБУ проводила проверку в САП по соблюдению норм гостайны, а также провела масштабные обыски у детективов НАБУ под предлогом борьбы с "российским влиянием".
Европейский Союз выразил обеспокоенность последними действиями украинских властей в отношении НАБУ и САП. Представитель Еврокомиссии напомнил, что финансовая поддержка Украины со стороны ЕС зависит от реального прогресса в прозрачности, судебной реформе и демократическом управлении.
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