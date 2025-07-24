Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа

Законопроект президента Владимира Зеленского о независимости НАБУ и САП не создает новых рисков для работы антикоррупционных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ в Telegram .

В НАБУ уточнили, что проект предусматривает проверку на полиграфе сотрудников, имеющих доступ к гостайне, но эти процедуры будет проводить не СБУ, а собственное Управление внутреннего контроля. Такая практика применяется в Бюро: в 2024 году было проведено около 200 таких проверок.

Использование полиграфа в таких случаях - это уже стандартная практика для Бюро. Сотрудники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это инструмент внутренней добропорядочности, а не инновация.

"Важно, чтобы методология таких проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на работников", - подчеркнули в НАБУ.