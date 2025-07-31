Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому

О том, как народные депутаты готовятся к решающему голосованию по НАБУ и САП, как развивался этот политический кризис и к каким последствиям для Украины и лично президента Владимира Зеленского он приведет – читайте подробно в материале РБК-Украина.

Главное:

Что требуют депутаты от "Слуги народа" за голосование по НАБУ и САП?

Почему Зеленский отказался от идеи сократить полномочия этих органов?

Какие последствия эта история будет иметь для отношений Украины и Европы?

Почему после скандала Верховная рада может стать менее управляемой?

Сегодня, 31 июля, Верховная рада должна будет найти формальный выход из самого глубокого за время большой войны внутриполитического кризиса. Впервые за три с половиной года в Украине прошли массовые акции протеста. Впервые украинскую власть критиковали не только Виктор Орбан или Роберт Фицо, но и вполне адекватные проукраинские лидеры Европы.

Пообщавшись со многими собеседниками в политико-дипломатических кругах Украины и Запада, РБК-Украина пришло к выводу: даже если сегодня Рада успешно проголосует восстановление НАБУ и САП, а Урсула фон дер Ляйен и другие европейцы напишут позитивные твиты по теме – этот кризис все равно будет иметь глубокие долгосрочные последствия, как во внутренней политике, так и в отношениях с Западом.

Верховная рада: торг, депрессия, принятие

"У нас все ходят злые, накрученные, чувствуют себя кинутыми", – описывает обстановку в "Слуге народа" за пару дней до голосования один из ее депутатов. Причина понятна: нардепов сперва обманом созвали в зал во время обещанных каникул, их руками приняли самый скандальный за годы законопроект, потом потребовали отменить свое же решение, а в конечном итоге – по сути, и сделали крайними.

Впрочем, как выяснило РБК-Украина, мотивации нардепов при голосовании за ликвидацию НАБУ и САП были очень разными. Кто-то поверил в истории о том, что этого от нас ждут американские республиканцы, якобы желающие разрушить НАБУ/САП как "проекты демократов". Кто-то искренне хотел доказать свою лояльность президенту Владимиру Зеленскому, поскольку это голосование рассматривали как своеобразный тест. Кто действительно не разобрался, за что голосует, на некоторых откровенно давили "сверху".

Но было немало и тех слуг, кто ехал в Раду 22 июля, чтобы голосовать за некое "обращение к Конгрессу США", но обнаружив, что придется голосовать за урезание полномочий антикоррупционных структур, лишь обрадовался. И нажал кнопку "за" с большим удовольствием.

"Те, кто говорит, что они ничего не знали, не видели, не понимали – немного лукавят. Да, сам текст все увидели едва ли не в последний момент. Но еще за неделю до голосования депутатам намекнули, что их будет ждать некий "подарок". И многие даже на уровне неформальных разговоров смогли выяснить, к чему все идет", – рассказывает собеседник в СН.

Одни депутаты от власти, поддержавшие законопроект №12414, потом вели себя тихо, и никак это не комментировали. Другие напротив, публично отстаивали политику партии.

Заседание Верховной рады Украины (фото: Getty Images)

Но уже спустя сутки, днем 23 июля, политика партии начала колебаться, а вскоре и вовсе развернулась на 180 градусов. Зеленский внес в парламент законопроект, который фактически откатывал ситуацию к нулевому варианту, убирая принятые накануне новшества.

Все собеседники РБК-Украина соглашались, что на то были две причины: реакция улицы и реакция Запада, непонятно лишь, что повлияло больше. В любом случае, на Банковой категорически просчитались и с тем, и с другим. При этом, по мнению одного из собеседников в президентской команде, и реакция Европы не была бы столь жесткой, если бы на украинские улицы – во время войны! – не вышло так много протестующих.

"Ни Зеленский, ни кто-либо из его команды никогда не были на Майданах – они не понимают сути этих процессов", – говорит РБК-Украина один из депутатов-оппонентов законопроекта №12414.

В то же время, как рассказывают в президентском окружении, перед принятием важных решений Зеленский всегда интересовался возможной реакцией общества.

"Конечно, мы видим новое политическое поколение, проявившее себя на улицах. Нужно искать и развивать с ними эмоциональные связи. Это поколение не покрывается имеющимися медиа, по крайней мере, большей частью медиа-сферы, у них свои взгляды на жизнь, свои интересы, и теперь государство должно быть достаточно внимательным, чтобы учитывать теперь и это политическое поколение", – говорит собеседник их окружения Зеленского.

Такую же ошибку на Банковой совершили и в отношении европейской реакции. Действительно, все три с половиной года большой войны Евросоюз, по сути, придерживался негласного моратория на критику Украины. По ряду причин – не давать лишних козырей антиукраинским силам у себя дома, не подрывать западное единство в поддержке Украины, ставить приоритетом победу в войне и так далее. Причем, как рассказывали РБК-Украина собеседники и в Киеве, и в Брюсселе, этот мораторий касался, в том числе критики и за закрытыми дверями.

"Очевидно, что президенту не дали полного анализа рисков в этой истории, в частности, в плане отношений с Евросоюзом и донорами. А улицу вообще никто и никогда не умеет прогнозировать, если кто-то говорит что-то другое, то это ложь", – говорит собеседник РБК-Украина в ОП.

При этом, вполне объективно, подавляющее большинство времени Зеленского занимает война и связанные с ней вопросы – потому неудивительно, что в плане возможной реакции общества на маневры вокруг НАБУ и САП он мог положиться на мнение своего окружения.

В конечном же счете, выходить из ситуации придется народным депутатам. На этот раз, в отличие от голосования 22 июля, их никто специально не заворачивал с границы. "Сейчас рассчитываем на их сознательность, убеждаем, извиняемся", – сказал изданию один из лидеров "слуг".

По его словам, многие нардепы от СН сейчас считают себя потерпевшими, следовательно, полагают, что имеют моральное право на различные условия. "Озвучивали такое, о чем с 2019 года запрещалось даже думать", – описывает собеседник обстановку в партийных чатах. В частности, ряд "слуг" хотел получить некие "гарантии" того, что вернувшие себе полномочия НАБУ и САП потом не будут их "догонять".

"Я полагаю, НАБУ и САП потом особо свирепствовать не будут. Тем более, и западные партнеры теперь за ними будут еще внимательнее следить. Наверное, станет меньше дел за незадекларированный три года назад прицеп 1988 года выпуска, сосредоточатся на незаконном обогащении. Тем более, что домашние заготовки у них есть, теперь придержать их не получится, придется все показывать", – рассуждает влиятельный нардеп от СН.

Среди других озвучиваемых пожеланий – согласование с мажоритарщиками назначений и увольнений глав местных администраций, постоянные встречи президента с фракцией, личное представление важных законопроектов и т.д.

Ряд депутатов от СН выступили с месседжем "это наше последнее голосование". Мол, раз уж необходимо откатить изменения по НАБУ и САП ради спасения Украины, то мы проголосуем – но дальше уже как-то справляйтесь без нас.

Акция протеста против законопроекта №12414 (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Так или иначе, как и писало ранее РБК-Украина, голоса за президентский законопроект в зале будут. Цифру в 70 "несогласных" в пропрезидентской фракции, обнародованную несколько дней назад The Financial Times, собеседники РБК-Украина называют явно преувеличенной.

"На самом деле, нет никаких 70, 50 или 100 нардепов, которые категорически против и отказываются голосовать. Многие, если не все, понимают, что другого выхода нет. Есть, конечно, часть людей, которые сразу после голосования ходили и расхваливали, какой хороший принятый закон – вот им сейчас реально будет сложно развернуть свою позицию на 180 градусов", – рассказывает собеседник в СН.

Кроме голосов собственной фракции, в президентской команде также рассчитывают на поддержку законопроекта со стороны оппозиционных "Европейской солидарности", "Голоса" и части нардепов из парламентских групп – бывшей ОПЗЖ, "За майбутнє" и "Довіра". Собеседник в группе Юрия Бойко подтвердил, что их нардепы, несмотря на поддержку прошлой инициативы, будут голосовать и за новый закон.

"Да, это было четко срежиссированная операция, которая организовывалась примерно за две недели до этого голосования. Но мало кто из депутатов понимал ее последствия, ведь многих убеждали, что все согласовано с Западом. Сейчас не голосовать за новый законопроект, возвращающий все обратно, попросту нельзя, потому что иначе нам сулят серьезные проблемы с Западом и угроза потери их поддержки", – говорит один из бывших ОПЗЖшников.

Под вопросом остается позиция фракции "Батькивщина", которая на прошлой неделе поддержала законопроект об урезании независимости НАБУ и САП. После этого нардепы во главе с Юлией Тимошенко зарегистрировали альтернативный президентскому законопроект. Впрочем, на заседании профильного комитета проект Зеленского был поддержан единогласно, в том числе и "Батькивщиной". В любом случае, и без их голосов он явно будет принят.

Но на этом история не закончится.

Украина под микроскопом и антирейтинг Зеленского

"Запад и так долго закрывал глаза на проблемы с реформами, так что оно и так бы все прорвало. После этой истории, конечно, все ускорится", – комментирует один из собеседников РБК-Украина будущие отношения с Европой. Они точно не будут прежними – с этим соглашается большинство собеседников и во власти, и среди европейских дипломатов.

В частности, стоит ждать меньше гибкости со стороны Европы при обсуждении различных "бенчмарков", которые Украине надо выполнить для получения очередного транша финансирования. Процесс украинских реформ будут мониторить намного пристальнее. "Все понимают, что теперь европейцы с нас не слезут", – говорит собеседник во власти.

Впрочем, в случае успеха сегодняшнего голосования, очевидно, удастся избежать непосредственных жестких последствий – прекращения денежной помощи. В частности, процесс получения следующей части финансирования за счет замороженных российских активов должен начаться в первых числах августа – и если 31 июля история с НАБУ/САП удастся более-менее нормализовать, то все так и будет.

Что же касается резонансной истории с недополучением 1,5 миллиарда евро по программе Ukraine Facility, то, как говорит информированный источник РБК-Украина, эта программа всегда работала по такому принципу – какой процент целевых показателей Украина выполнила, такой процент от запланированной суммы и получила. Другое дело, объясняет собеседник, что до последнего скандала была договоренность о том, что Европа даст Украине время до сентября, не обнародуя свой вывод о том, что выполнено, а что нет. Теперь же договоренность была разорвана по понятным причинам.

Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта (фото: Getty Images)

Но и недополученные деньги по Ukraine Facility можно будет получить уже в этом году, для этого надо будет ускорить с различными реформами в самых разных сферах.

"Впереди очень много всего, и речь не только о БЭБ (по информации РБК-Украина, на решение этой проблемы Киеву могут дать время до сентября, - ред.), надо будет отменять "правки Лозового", кучу всего", – рассказывает один из лидеров СН. И по большинству задач не обойтись без нормально функционирующей Рады.

А это – уже одно из внутренних последствий истории с САП и НАБУ. В руководстве "слуг" подозревают, что к следующим заседаниям, примерно ко Дню независимости, кого-то из депутатов придется "отпустить" – очевидно, речь в первую очередь о списочниках, которых можно оперативно заменить.

С оставшимся парламентским коллективом Банковой, очевидно, теперь придется теснее работать – и в ОП это вроде бы понимают. "Управляемость" парламента в любом случае ухудшится, признает в разговоре с изданием влиятельный нардеп от СН.

"Еще же стоит задача и не "убить" правительство Свириденко – ей еще предстоит договариваться за сорок миллиардов на следующий год плюс куча всякой помощи на оружие и т.д. А у нее и так такое начало премьерства получилось, что ох…", – говорит собеседник и снова добавляет, что с таким, пережившим небывалый стресс парламентом, эта задача будет еще сложнее.

"Все понимают, что, например, к моменту, когда надо будет голосовать законопроект о первых поствоенных выборах, очень желательно подойти с относительно работоспособной Радой", – говорит один из депутатов от СН.

Конечно, история с НАБУ и САП ударила еще и персонально по Владимиру Зеленскому. Как говорят в команде власти, он не считает, что только он должен нести персональную ответственность за случившееся, полагая, что отвечать должна вся команда. Однако Зеленский (как, в принципе, и почти все его предшественники) сам сделал очень много для того, что общество возлагало вину за любой провал на него лично (как и записывало ему в заслуги успехи).

Прошло пока мало времени для того, чтобы оценить непосредственное влияние скандала с НАБУ и САП на рейтинги Зеленского. Можно лишь допустить, что эффект "объединения вокруг флага", который наблюдался после скандала в Овальном кабинете с Трампом, теперь будет полностью исчерпан.

Один из собеседников РБК-Украина, хорошо понимающий в избирательных процессах, обратил внимание и на другой аспект – Зеленскому грозит не столько падение рейтинга, сколько рост антирейтинга, а это более опасно. Как объясняет он, во время предыдущих падений – в самом начале 2022-го, перед полномасштабным вторжением, или в конце 2023, когда не состоялось контрнаступление – показатель поддержки Зеленского падал, но при этом не рос его антирейтинг.

"Грубо говоря, это означает, что ты перестаешь верить в конкретного политика, но не считаешь его негодяем, а просто обращаешь внимание на альтернативы", – объясняет он.

После текущего скандала, соглашается большинство тех, с кем за эти дни поговорило РБК-Украина, будет существенно поцарапана имиджевая "тефлоновость", которую Зеленский приобрел за время большой войны.

Проще говоря, критиковать президента можно, причем за все. "Переключить внимание, как обычно, уже не получится. Все поняли, что, например, война и коррупция – это просто разные треки", – говорит один из депутатов от СН. И эта тенденция потенциально как раз и может работать на рост антирейтинга президента.

Пока что вопросы рейтингов-антирейтингов являются лишь умозрительными. Но они быстро превратятся в реальный политический фактор, как только на горизонте появятся перспективы перемирия. А разговоров о скором "сизфаере" в политических кулуарах в последнее время все больше.